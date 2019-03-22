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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.03.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

eSIM teknolojisi Türkiye'de de aktif hale geliyor

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eSIM teknolojisi Türkiye'de de aktif hale geliyor

SIM kartsız telefonlarla yakında karşılaşabiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı son açıklamada eSIM teknolojisi üzerine çalışma yürütüleceğini açıkladı. İşte Sayan'ın konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamaları...

Sayan, TEKNO B2B etkinliğinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Sayan, çok yeni bir karar aldıklarını, eSIM teknolojisiyle ilgili sürecin tamamının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bizzat yürütüleceğini dile getirdi. BTK’nın çalışmalarının ardından operatörler de gerekli yükümlülükleri yerine getirerek abonelerine bu desteği sunabilecekler.

eSIM nedir?

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz. Avantajlarına gelecek olursak...

Daha güvenilir: eSIM'leriniz, telefonunuzun içine gömülü olduğundan asla kaybolmaz ve hasara uğramaz. Bu yüzden SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemezsiniz.

Uzaktan yetkilendirilebilir: Google'ın Project Fi teknolojisi gibi, eSIM'leri destekleyen ağlar arasında kolayca geçiş yapılabilir. Yani operatör değiştirdiğinizde SIM kart değiştirmeniz gerekmez.

Daha az giriş noktası: Akıllı telefon üreticileri SIM kart yuvalarını yıllar boyunca küçültse de, eSIM sayesinde artık SIM kart yuvası tarihe karışıyor. Bu durum kullanıcılara da fayda sağlıyor çünkü suya ve toza dayanıklılık problemlerinde endişelenecek daha az giriş olacak.

SIM iğnesine ihtiyaç yok: SIM kartlar okadar küçüldü ki artık akıllı telefon üreticileri telefon kutularına SIM kart çıkartmak için küçük iğne yerleştiriyorlar. Artık eSIM'ler sayesinde iğne taşıma derdiniz de olmayacak.

Peki ya dezavantajları?

Telefon değiştirme zorluğu: Yeni bir telefon alırken veya değiştirirken, kolaylıkla SIM kartı çıkarıp yeni telefona takabiliyoruz. Fakat telefonun içine gömülü bir halde olan eSIM'ler, telefon değiştirmede kullanıcıları biraz zorlayabilir.

Hücresel ağ bağlantısının kesilmemesi: eSIM'ler istenildiği gibi çıkarılıp takılamayacağından sürekli bir hücresel ağa bağlı kalacaksınız. Bu durum telefonları daha fazla izlenilebilir hale getiriyor. Bu normal kullanıcılar için pek sorun teşkil etmese de hükümetler veya istihbarat tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla bir sorun haline gelebilir.

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