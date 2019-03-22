eSIM teknolojisi Türkiye'de de aktif hale geliyor

Sayan, TEKNO B2B etkinliğinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Sayan, çok yeni bir karar aldıklarını, eSIM teknolojisiyle ilgili sürecin tamamının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bizzat yürütüleceğini dile getirdi. BTK’nın çalışmalarının ardından operatörler de gerekli yükümlülükleri yerine getirerek abonelerine bu desteği sunabilecekler.

eSIM nedir?

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz. Avantajlarına gelecek olursak...

Daha güvenilir: eSIM'leriniz, telefonunuzun içine gömülü olduğundan asla kaybolmaz ve hasara uğramaz. Bu yüzden SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemezsiniz.

Uzaktan yetkilendirilebilir: Google'ın Project Fi teknolojisi gibi, eSIM'leri destekleyen ağlar arasında kolayca geçiş yapılabilir. Yani operatör değiştirdiğinizde SIM kart değiştirmeniz gerekmez.

Daha az giriş noktası: Akıllı telefon üreticileri SIM kart yuvalarını yıllar boyunca küçültse de, eSIM sayesinde artık SIM kart yuvası tarihe karışıyor. Bu durum kullanıcılara da fayda sağlıyor çünkü suya ve toza dayanıklılık problemlerinde endişelenecek daha az giriş olacak.

SIM iğnesine ihtiyaç yok: SIM kartlar okadar küçüldü ki artık akıllı telefon üreticileri telefon kutularına SIM kart çıkartmak için küçük iğne yerleştiriyorlar. Artık eSIM'ler sayesinde iğne taşıma derdiniz de olmayacak.

Peki ya dezavantajları?

Telefon değiştirme zorluğu: Yeni bir telefon alırken veya değiştirirken, kolaylıkla SIM kartı çıkarıp yeni telefona takabiliyoruz. Fakat telefonun içine gömülü bir halde olan eSIM'ler, telefon değiştirmede kullanıcıları biraz zorlayabilir.

Hücresel ağ bağlantısının kesilmemesi: eSIM'ler istenildiği gibi çıkarılıp takılamayacağından sürekli bir hücresel ağa bağlı kalacaksınız. Bu durum telefonları daha fazla izlenilebilir hale getiriyor. Bu normal kullanıcılar için pek sorun teşkil etmese de hükümetler veya istihbarat tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla bir sorun haline gelebilir.