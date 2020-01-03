Epson'dan bir saniyede bir fotoğraf tarayabilen tarayıcı

Epson'ın geliştirdiği yeni tarayıcı modeli FF-680W ile; ayırmaya gerek kalmadan 9x13 cm'den 21x91 cm'ye kadar standart, kare, panoramik ve anlık fotoğraflar dahil farklı şekiller ve boyutları taramak mümkün. Ayrıca, hem ön hem de arka yüzleri ne zaman tarayacağını bilerek fotoğrafların arkasındaki özel el yazılı notları otomatik olarak yakalayabiliyor.

FastFoto FF-680W ile gelen yazılım sayesinde binlerce fotoğrafın zenginleştirilebilmesi de basit bir işlem. Fotoğrafları manuel olarak düzenlemeyi seçebilirsiniz; ancak tüm fotoğrafların anında paylaşılmaya hazır olduğundan emin olmak için ayrıca seçebileceğiniz, etkileyici otomatik özellikler içeren bir paket de mevcut. Bu paket, fotoğraf kırpma, döndürme, soluk fotoğraflarda renkleri geri kazanma ve parlaklığı, kontrastı ve rengi arttırma özelliklerini içeriyor. Ayrıca, taramanın geliştirilmiş ve orijinal bir sürümünü otomatik olarak kaydetme seçeneği de var.



Epson FF-680W ile dosyaları paylaşmak ve depolamak son derece kolay. Yazılım, kullanıcının ihtiyacına uygun bir dosya türü seçmesine izin vererek; JPEG'leri ve büyük TIFF'leri, 600dpi optik çözünürlükte, maksimum görüntü kalitesiyle paylaşıma sokar. E-posta üzerinden gönderim, otomatik olarak Dropbox ve Google Drive gibi bulut hizmetlerine yükleme kolaylıkla mümkün.

Çok yönlü tarayıcı FF-680W, fotoğraflardan daha fazlası için kullanılabilir. Dikey olarak A4 boyuta kadar, 45 ppm hızda bir dizi tek veya çift taraflı belgeyi arşivleyebilir. Okul sertifikaları ve raporları, çocuklarınızın çizimleri, gazete kupürleri veya yönetimsel farklı matbu dokümanların tümünü hızlı ve yüksek kalitede tarayarak dijital arşive almak ve istenirse paylaşmak da kolay. Ayrıca, OCR yazılımı sayesinde taranmış belgeler Word veya Excel'de düzenlenebilir ve PDF'ler aranabilir hale gelir.