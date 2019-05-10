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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Epson yeni kompakt fotoğraf yazıcısını tanıttı

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Epson yeni kompakt fotoğraf yazıcısını tanıttı

Epson’un çok sayıda farklı formatı destekleyen kompakt ticari fotoğraf yazıcısı SureLab SL-D800 satışa çıktı.

Özellikle iş fırsatlarını arttırmak isteyen fotoğraf stüdyoları ve profesyonel fotoğrafçılara daha fazla baskı esnekliği ve hız sunan yeni SureLab SL-D800; kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Ticari amaçlı kullanım için ideal olan model, 460‎ x 430 x 354 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) boyutlarıyla mobil kullanımlar için öne çıkıyor.

Saatte 360 adet fotoğraf baskısı

Fotoğraf stüdyoları, etkinlik fotoğrafçıları, mini laboratuvarlar, kopyalama firmaları ile self servis terminalleri ve geniş bir yelpazede kağıtla yüksek kaliteli karma baskı işleri üreten kurumların hedefinde olan Epson SL-D800; kağıt esnekliği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Parlak, parıltılı ve kağıt tabanlı matta; 89 mm ila 210 mm arasında değişen rulo genişlikleri ve 50 mm ila 1.000 mm arasında uzunluklarda baskı almak bu yeni modelle mümkün.

Epson SL-D800, saatte 360 (152 x 102 mm ebatta) fotoğraf (PPH) baskısı gibi etkileyici bir üretim hızına sahip. Model, geniş renk yelpazesi ve derin siyahlarla maksimum baskı kalitesi sunuyor. Yeni modeldeki gelişmiş ısıtıcı ve fan yönetimi sayesinde güç tüketimi ve gürültü seviyesi minimumda. Yeni fotoğraf yazıcısı Epson SL-D800, iki adımlı rulo değiştirme özelliği sayesinde kesintileri azaltıyor ve ticari verimliliği arttırıyor.

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