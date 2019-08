Epic Games iki oyunu daha bedava dağıtmaya başlıyor

Epic Games, Hyper Light Drifter ve Mutant Year Zero: Road to Eden isminde iki oyunu ücretsiz sunmaya hazırlanıyor. Her hafta yaptığı gibi iki oyunu bedava sunan şirket, 15-22 Ağustos tarihleri arasında söz konusu oyunları bedava dağıtacak. Sonrasında oyunlar tekrar ücretli haline geri dönecek. Şimdi gelin, Steam'de değeri 120 TL'yi bulan bu iki oyunu yakından tanıyalım:





Hyper Light Drifter, izometrik bir 2D aksiyon rol-yapma oyunu. 8-16bit tarzı grafiklere sahip oyun, bir felaket sonrasında harap olmuş bir dünyada geçiyor. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan karakterimiz, düşmanlarıyla mücadele ederken hastalığına da çare bulmaya çalışıyor.





Mutant Year Zero: Road to Eden ise mağazanın bugüne kadar ücretsiz olarak verdiği en yeni ve pahalı yapım olacak. Yapım, insanların yeryüzünden silindiği bir Dünya’da Mutantların kol gezdiği bir dönemde geçiyor. 78 puan ortalamasına sahip oyunun Steam fiyatı ise tam 89 TL.