Enter the Gungeon artık ücretsiz! İndirin

Zaman zaman bazı kütüphanesindeki bazı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan Epic Games, son olarak sürpriz bir adımla Enter the Gungeon isimli oyunu bedava yaptı. Haberi hazırladığımız saatlerde oyunu ücretsiz indirmek istediğimizde 'Çok yakında' ibaresi bizi karşılıyordu; ancak ilerleyen saatlerde oyunun bedava indirilmesi mümkün olacak. Zira Epic Games, resmi olarak Enter the Gungeon'ın ücretsiz olduğunu ilan etmiş durumda.



Gelelim oyunun konusuna... Dodge Roll ve Devolver Digital tarafından geliştirilen Enter the Gungeon isimli oyunda dört maceracı, Gungeon'a iniyor ve inerlerken de geçmişlerini ortadan kaldıracak silahı bulmak için mücadele veriyor.



Windows 7 ve üzeri işletim sistemlerinde uyumlu şekilde çalışan Enter the Gungeon'ı yüksek performansta oynayabilmek için Intel Core 2 Duo E6320 işlemci, 2 GB RAM ve GeForce 7600 GS (512 MB) ekrna kartı yeterli. Oyunun kapladığı alan ise 2 GB.



Enter the Gungeon'ı bedava indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.