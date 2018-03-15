Engelliler artık yolda kalmayacak

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ilçenin önemli noktalarına iki engelli şarj istasyonu kurdu.

Görevlendirme sonrası yapılan projelerle ilçede vatandaşların hayatını kolaylaştıran belediye, son hizmetiyle engellilerin araçlarını şarj etmesine olanak sağladı.

Akülü engelli araçlarının şarj sorununu ortadan kaldıran istasyonlara bir de eğlenceli ve tanıtıcı videoların izlenebileceği ekranlar yerleştiren belediye, yaptığı çalışmalarla engelli vatandaşların takdirini topladı.





"Kimseye ihtiyaç duymadan yaşantılarına devam edebilecekler"

İnegöl Caddesi'nde kurulan istasyonların açılış törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Akhan, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalarımızda önceliği engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere verdik. Onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha keyifli hale getirebilmek amacıyla belediye olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Belli aralıklarla düzenlediğimiz kültür gezileri ve yemekli programlarda engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geliyor, taleplerini dinliyoruz. Ayrıca Sosyal Hizmetler Birimimiz ilçenin her noktasını karış karış dolaşarak bu tür ailelerimizi kayıt altına alıyor ve sorunları yerinde tespit ediyor. Bunların dışında şehir içi toplu ulaşım araçlarımızı da yenileyerek engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirdik. Son olarak da ilçemizin en hareketli caddesi olan İnegöl Caddesi'ne iki adet engelli şarj istasyonu kurduk. İlçemizde yaşayan engelliler, bütün bu çalışmalarla artık hiç kimseye ihtiyaç duymadan günlük yaşantılarına devam edebilecekler."

"Artık araç şarj sorunu ortadan kalkacak"

Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi de şarj istasyonlarının engellilerin günlük yaşantısını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Tekerlekli sandalyeleri şarj etme sorununun bu istasyonlar vasıtasıyla ortadan kalkacağını anlatan Topçi, "Engelli kardeşlerimiz gerçekten çok sorun yaşıyorlardı. Şarjları bittiği zaman yolda kalıyorlardı. Artık bu sorun ortadan kalkacak. Engellilerin yaşamını kolaylaştıran bu istasyonlar bildiğim kadarıyla Türkiye'de birkaç şehirde mevcut. Böylesine önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ulaş Bey'e tüm engelliler adına çok teşekkür ederim." dedi.

Engelli Mehmet Orhan da engelli şarj istasyonlarının şimdiye kadar Doğubayazıt'ta hayalini bile kuramadıkları çok büyük bir hizmet olduğuna dikkati çekti.

Orhan, "Engelli şarj istasyonları biz engelliler için gerçekten muhteşem bir hizmet. Bugüne kadar akülü araçlarımızla yolda giderken 'Acaba şimdi şarjım biter yolda kalır mıyım?' diye sürekli endişeleniyorduk. Şimdi şehrin araç trafiğe kapalı en merkezi yerinde kolay ve hızlı bir şekilde tekerlekli sandalyelerimizi şarj edebileceğiz." diye konuştu.