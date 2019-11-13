En iyisi hangisi: AirPods mu AirPods Pro mu?

Kullanıcılar yavaş yavaş kablolu kulaklıkları terk ediyor ve kablosuz olan modellere ilgi her geçen gün artıyor. Bu trendin farkında olan teknoloji markaları ise en yeni kablosuz kulaklıklarıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu markalardan biri de tahmin edeceğiniz üzere Apple... AirPods serisiyle uzun yıllardır raflardaki yerini koruyan şirket, belli aralıklarla kulaklıklarını güncelliyor ve yeni modelleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Şirket, son olarak AirPods Pro adında özel bir kablosuz kulaklık geliştirdi. Türkiye'de de kullanıcılarla ilerleyen günlerde buluşacak olan AirPods Pro, AirPods'un ikinci jenerasyon sürümüne göre önemli farklara sahip.



AirPods Pro'nun diğer modele göre en önemli farkı yazımızın başında belirttiğimiz üzere gürültü engelleme teknolojisi... Bu da gürültülü bir ortamda karşınızdakine sesinizi çok daha rahat ve net bir şekilde ulaştırabilmenize olanak veriyor.





AirPods Pro



Kulaklıklarınızı spor salonuna götürecekseniz, daha pahalı olan AirPods Pro'yu tercih etmeniz daha yerinde olabilir. AirPods Pro, IPX4 yani ter ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. AirPods'ta su geçirmezlik özelliği bulunmuyor.

AirPods Pro, kulağınızda oturması anlamında daha çok kişiselleştirme sunuyor. Cihazın kutusunun içerisinde birkaç kulaklık başlığı bulunuyor. AirPods'ta kulaklık başlıkları plastik olduğundan böyle bir seçeneğiniz yok.

Kulak içi kulaklıklar, bazen kulak içerisinde oluşan basınç nedeniyle bazı kullanıcıları rahatsız edebiliyor. AirPods Pro'nun bu küçük özelliği, böyle bir sorunu olanlara yardımcı olabilir.





AirPods Pro'nun şarj kasası daha kısa, daha geniş

AirPods Pro'nun mikrofonlarından güç olan Adaptive EQ, "alt ve orta frekansları" özel bir "yüksek dinamik aralık güçlendiricisi" ile otomatik olarak ayarlıyor. Böylece ortaya "çok temiz, saf" bir ses ortaya çıkıyor.

AirPods Pro, kulağınızdan aşağı kadar standart AirPods kadar uzamıyor. Ancak ikisinin de fütüristtik bir görünüme sahip olduğu kesin.



AirPods Pro'nun bir diğer farkı ise fiyatının biraz daha yüksek olması. Henüz satışta olmayan ürünün fiyat etiketi Apple.com.tr üzerinde 1899 TL olarak belirtilmiş.