Elon Musk'tan Türk mühendise yanıt
Model 3 serisinin üretiminin gecikmesiyle ve ölümlü kaza olayıyla gündemden düşmeyen Tesla'ya Twitter'dan gönderme yapan Türk mühendise cevap CEO Elon Musk'tan geldi.
6 haftadır Tesla'ya verdiği Model 3 siparişini bekleyen bir müşteri, şirkete Twitter üzerinden gönderme yaptı. Yaptığı paylaşımda Tesla Model 3 istediğini ve bunun için iki yıl beklemek istemediğini belirten müşteri, devamında da Tesla'nın müşteri hizmetlerinin çok komik bir durumda olduğunu söyledi. Tesla ve Model 3 müşterisi arasında geçen Twitter diyaloğuna bir de Türk mühendis Volga Aksoy katıldı.
Daha öncelerde Electronic Arts'da oyun geliştirici olarak görev yapan ve şimdilerde Facebook'un sahibi olduğu Oculus'ta çalışan Türk mühendis, Tesla'nın 6 haftadır Model 3 bekleyen müşterisini ve CEO Elon Musk'ı etiketleyerek: "Tesla hissem var ancak bu beni huzurlu hissettirmiyor" paylaşımını yaptı. Sonrasında da CEO Elon Musk, kendi müşterisini ve Türk mühendis Volga Aksoy'u etiketleyerek şu cevabı verdi: "Bahislerinizi koyun!"
Yorumları Göster
Yorumları Gizle