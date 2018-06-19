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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
19.06.2018 - 18:05, Son Güncelleme:

Elon Musk'tan çalışanına sabotaj suçlaması

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Elon Musk'tan çalışanına sabotaj suçlaması

Elektrikli araç üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, bir çalışanını firmaya "büyük bir sabotaj" yapmakla suçladı.

Elon Musk personele gönderdiği elektronik postada söz konusu şirket çalışanının elektrikli araçların işletim sistemi yazılımında değişiklik yaptığını ve üçüncü taraflara gizli veriler gönderdiğini belirtti.

Olayla ilgili olarak inceleme başattıklarını vurgulayan Musk, "(Bu çalışanın) şimdiye kadar yaptıklarının boyutu henüz bilinmiyor. Ama yaptığını söylediği şeyler oldukça kötü. Terfi almayı beklediğini ama alamadığı için bunu yaptığını anlattı" dedi.

"Bildiğiniz gibi Tesla'nın ölmesini isteyen birçok şirket var" diyen Musk, bunlar arasında 'Wall Street'te Tesla hisselerinin düşüşüne oynayanlar, petrol ve gaz şirketleri ve rakip otomobil üreticilerinin de bulunduğunu" savundu.

Fabrikada yangın

Musk ikinci bir elektronik postada da Pazar günü Tesla fabrikalarından birinde küçük bir yangın çıktığını, yangının can kaybına ve yaralanmaya neden olmadan ve büyük hasara yol açmadan söndürüldüğünü açıkladı.

Geçen hafta Los Angeles'ta İngiliz yönetmen Michael Morris'in kullandığı bir araç trafikte alev almıştı.

Tesla, araçlarının alev almasının 'son derece nadir görülen bir durum olduğunu" açıklamıştı.

Elon Musk, geçen hafta şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde çalışan sayısının yüzde 9 oranında azaltılacağını duyurmuştu.

2003'te kurulan Tesla, bu 15 yıl içinde hiç kâr yapamadı.

Şirket yılın ilk üç ayında 710 milyon dolar zarar açıklamıştı.

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