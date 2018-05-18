Elon Musk'ın alev silahı geri dönüyor!
Çılgın işadamı Elon Musk'ın alev silahı satışa çıkar çıkmaz saatler içinde tükenmiş, toplamda 20 bin adet satmıştı. Bu satıştan yarım milyon dolar gelir elde eden Musk'ın alev silahı çok yakında sahiplerine ulaşıyor!
Çılgın iş insanı ve Tesla'nın patronu Elon Musk alev silahını satışa çıkaracağını ilk kez açıklamasının üzerinden aylar geçti. Musk, alev silahıyla ilgili attığı tweet'le de büyük ses getirmişti: ‘Açıkçası alevli silah gerçekten süper kötü bir fikir. Kesinlikle bir tane almayın.’. Ancak buna rağmen büyük ilgi gören silahlar kapış kapış satmıştı.
Dün gece ise Musk, yok satan alev silahlarının çok yakında alıcılarına ulaşacağı müjdesini verdi. Karşılaşılan bazı tedarik sorunlarının altını çizen Musk iki hafta içinde alev silahlarının gönderimine başlanacağını belirtti.
2016 yılı sonlarında kurulan Boring Company’nin görevi Musk’ın üzerinde çalıştığı yeraltı tünelinin masraflarını düşürmekti. Fakat Musk, Boring Company ile bazı yan ürünler satışa çıkarmaya da başladı. Örneğin; geçtiğimiz yıl tanesi 20 dolardan 50 bin adet Boring Company şapkası satılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle