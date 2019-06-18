Elon Musk dayanamadı, hesabını yeniden açtı!
Dün sabah saatlerinde Twitter hesabından 'Twitter hesabım silindi' mesajı paylaşarak hesabını kapattığını duyuran Tesla'nın patronu Elon Musk, bugün hiçbir şey olmamış gibi ilgili tweet'ini silerek geri döndü ve paylaşımlarına devam ediyor.
Çılgın iş adamı Elon Musk, dün sabah Twitter'da 'Twitter hesabım silindi' mesajı paylaşmış ve dikkatleri yine üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak aradan saatler geçmesiyle birlikte Musk kararını değiştirdi ve Twitter hesabını kapatmadığı gibi paylaşımlarına da devam ediyor. Ayrıca hesabını kapattığını ifade ettiği ilgili tweet'i de artık hesabında görünmüyor.
Musk, hesap silme kararıyla ilgili sonrasında herhangi bir açıklama yapmazken, son paylaşım 16 Haziran'da yapıldı.
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