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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.04.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Elektronik Ürün Takip Çözümleri riskleri azaltıyor

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Elektronik Ürün Takip Çözümleri riskleri azaltıyor

Teknoloji, her alanda olduğu gibi marketleri de değiştiriyor; özellikle de güvenlik söz konusu olduğunda rolü artık çok büyük. Kayıp önleme çözümleri, marketlerdeki caydırıcılığı artırarak istenmeyen durumlar yaşanmasının önüne geçiyor. Çözüm yalnızca doğru zamanda aktif hale gelerek market personelinin sisteme güvenmesini sağlıyor.

“Yerel Zincirler Buluşuyor 2019 Konferansı ve Fuarı” gerçekleşti. Sensormatic, fuar süresince standında zincir mağazalarda güvenlikle birlikte verimlilik sağlayan yeni nesil çözümlerini tanıttı.

Bu yıl on birincisi düzenlenen fuar kapsamında Sensormatic tarafından tanıtılan çözümler, katılımcılara marketlerdeki verimliliğin güvenlikle birlikte nasıl artırılabileceğini gösterdi. Marketlerdeki kayıpları azaltan, operasyonel süreçleri hızlandıran, personelleri anlık olarak kontrol eden ve bu süreci uçtan uca raporlayan akıllı çözümler, yöneticilere minimum zaman kaybı ile maksimum verimliliği bir arada sunuyor.

Yapılan araştırmalar mağazalardaki toplam ürün kayıplarının, ciroların yüzde 1,8’ine eşdeğer olduğunu gösteriyor. Bu kayıpların yüzde 34’ü dış kaynaklı, yüzde 23’ü çalışan kaynaklı, geri kalanı ise tedarikçi ve operasyonel sebeplerden kaynaklanıyor. Kayıpla mücadele konusunda ülkenin lider firmalarından biri olan Sensormatic, dünya genelinde patentli olan teknolojisi ile kayıp önleme alanında işletmeye özel çözümler tasarlıyor.

Kasalarda en çok iptal ve iade süreçleri esnasında usulsüzlük yapılabiliyor. POS Kasa entegrasyonu çözümü ile kasadan geçirilen ürünlerin kayıtları, kayıt cihazındaki kayıtlarla eşleştirerek, satılan ürünün o anki görüntüsü çok hızlı bir şekilde bulunabiliyor. Bu görüntüleri tek tek tarih ve saat aratarak bulmak yerine özel bir yazılım aracılığıyla filtreleyip kolayca bulabiliyoruz.

Örneğin; Mart ayında, market kasa verileri içinde sadece ‘bal’ geçen ‘iptal’ işlemlerini görmek istiyoruz. Yazılım üzerinden belli bir tarih aralığı seçilerek, ‘iptal’ ve ‘bal’ filtreleriyle karşımıza sadece ilgili fişler geliyor. Bu fişlere tıklayarak da o anın kamera kaydını görüntüleyebiliyor ve kaydı ayrı bir yerde saklayabiliyoruz.

Tamamen kablosuz olarak çalışan “Elektronik Fiyat Etiketleri” çözümü ile hem market personelleri hem de müşteriler, nesnelerin interneti teknolojisinden en iyi şekilde faydalanıyor. Market reyonlarındaki raflara yerleştirilen bu etiketler, akıllı sensörleri ve anlık güncellenebilen dijital fiyat ekranları sayesinde stok ve fiyat takibi gibi işleri çalışanlar için çok daha kolay hale getiriyor. 90 bin ürünün fiyatını yalnızca 1 saat içinde değiştirebilen bu sistem, marketlere kampanya süreçlerini en verimli şekilde yönetme fırsatı sunarak satışların artmasına destek oluyor.

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