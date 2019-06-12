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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
12.06.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Elektrikli araçlar otoyolda şarj olacak

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Elektrikli araçlar otoyolda şarj olacak

Tokat'ta meslek lisesi öğrencileri, elektrikli araçların otoyolda kendi kendini şarj etmesi için 'Kablosuz Enerjili Transferli Otoyol' projesi tasarladı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğrencileri hazırladıkları projeleri sergiledi. 25 projenin bulunduğu sergide 'Kablosuz Enerjili Transferli Otoyol' projesi dikkat çekti. Öğrencileriyle birlikte proje üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğretmeni Mustafa Yorulmaz, "Bu proje ile elektrikli araçların menzil sorununu ortadan kaldırmayı amaçladık. Özellikle kablosuz enerjili otoyol projesini uyguladık ki, elektrikli araçlar enerjisini yolda karşılasın. Aynı zamanda da kendini şarj etsin. Bu sayede menzil sorunu ortadan kalkar diye düşündük. Sistem, otoyol kenarlarına konulacak güneş panelleri ve aynı zamanda rüzgar türbinleri ile kablosuz enerji hatlarına enerji vererek bunu araçlara iletiyor" dedi.

Elektrikli araçların sayılarının artmasıyla projelerinin önem kazanacağını söyleyen Yorulmaz, "Tokat'tan İstanbul'a hareket eden bir araç sürekli şarj ihtiyacı duyacak. Ama biz otoyla şarj özelliğini kazandırdığımız için elektrikli araç otoyola girdiği anda kendi enerjisini otoyoldan alacak, aynı zamanda kendi akülerini de şarj etmiş olacak. Bu sayede elektrikli araçlarda şarj sorunu ortadan kalkmış olacak" diye konuştu. 

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