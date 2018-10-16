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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
16.10.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Elektrik tasarrufu için akıllı priz

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Elektrik tasarrufu için akıllı priz

Akıllı prizler ile elektrik tasarrufu yapmak mümkün. ‘Beklemede’ kalan cihazları akıllı priz aracılığıyla kullanımda olmadığı zamanlar kapatmak, aylık elektrik faturalarında düşüşe neden oluyor.

Evlerde ve ofislerde elektrikle çalışan cihaz sayısı her geçen gün artıyor. Bunun sonucunda da aylık elektrik faturaları günden güne kabarıyor. Özellikle kış aylarında evlerde daha fazla zaman geçirilmesi, ısınma için klima kullanılması, sıcak içecek tüketiminin artması gibi unsurlar elektrik tüketimini daha da artırıyor ve faturalar kış aylarında biraz daha yükselebiliyor. Oysa her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminde de tasarruf yapmak önemli. TP-Link’in akıllı prizleri sadece prize bağlı cihazlarının kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik tasarrufu da sağlıyor.

Evlerde pek çok elektrikli cihaz aktif kullanımda olmadığı zamanlar ‘beklemede’ (stand-by) kalıyor. Cihazların beklemede kaldığı süre içinde tükettikleri elektrik ise sanıldığından bir hayli fazla. Örneğin, gece yatarken beklemeye alınan bir akıllı TV, tüm gece ve birçok evde ertesi gün akşama kadar prize takılı ve bekleme modunda da olsa elektrik tüketiyor. Buna bir de decoder, oyun konsolu, vb prize takılı olarak tuttuğumuz cihazları eklediğimizde sadece bekleme modunda aylık 20 TL’ye varan tüketimler söz konusu olabiliyor. Oysa bu tür cihazları akıllı prizlere bağladığımızda, kullanımda olunmayan zamanlarda tamamen kapatmak ve elektrik tüketimlerini sıfırlamak mümkün. Üstelik bu açma-kapatma işlemleri akıllı telefon uygulaması olan Kasa üzerinden çok rahat yapılabiliyor. İstenirse Kasa uygulaması üzerinden bu akıllı prize bağlı cihazlar için bir program da oluşturulabiliyor. Örneğin, akıllı TV’nin her gece 24 ile sabah 08 arasında tamamen kapalı olması programlanarak, bu saatler arasındaki elektrik tüketimi sıfırlanabiliyor.

Bu kapsamda geliştirilen TP-Link’in HS110 model akıllı prizi ile ise prize bağlı cihazların elektrik tüketimini ölçmek ve günlük/haftalık/aylık tüketim raporları almak mümkün. Böylece her cihazın tükettiği elektriği kontrol ederek, tasarruf planları yapılabiliyor.

Ofislerde de akıllı priz kullanılarak elektrik tasarrufu yapılabilir. Örneğin, gün boyu sıcak-soğuk içme suyu sağlayan sebilleri akıllı prize bağlamak önemli bir tasarrufa neden olabilir. Sabah işbaşı yapıldığında soğuk ve sıcak suyun hazır olması için sebilin örneğin her sabah saat 08:30 çalışmaya başlaması ve her akşam saat 18’de kapanması akıllı priz ile programlandığında sebilin 14.5 saat elektrik tüketmemesi sağlanır. Bu tür örnekleri çoğaltmak ve elektrik tasarrufunu bu yolla artırmak mümkün.

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