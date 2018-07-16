Ekranı kırık telefonun kilidini açma işlemi nasıl yapılır?
Ekranı kırılan Android telefonunuzun kilidini açmak ya da telefonunuzdaki veriyi kurtarmak zor olabilir. Ekranı kırılan cihazınızdaki verilerinizi kullanabilmek ve ekran kilidinizi açabilmek için bu yolları izleyin.
Android ekranınızı kırdıysanız ve kilitli ise cihazın verilerine erişmek için kilidini açamazsınız. Android telefonunuzun kilidini açmanın iki olası yolunu kolayca deneyebilirsiniz.
Android Control Programı ile Bağlanma
Bu tarz durumlarda telefonun ekranı olmadan çalışmasını sağlayacak ve bilgisayar ile müdahaleyi mümkün kılacak bir uygulama olan Android Control, ekranı kırık telefon kullanıcılarına verilerini kurtarma imkanı sunuyor.
Telefonu USB hata ayıklama modunda açtıktan sonra ADB isimli root'lama aracını telefona yüklemeniz gerekiyor. Paylaşımlı bir Google Drive klasöründen Android Screen uygulamasını alıp bilgisayarınızda çalıştırın. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra ekranı kırılan cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda telefonunuzun ekranını artık bilgisayarınızda görebileceksiniz. Böylece telefonunuzun hafızasındaki önemli verileri artık bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.
OTG Kablosu ile Telefone Fare Bağlama
Bu yöntem ile telefonunuzu fare ile çok performanslı olmasa da kullanabilirsiniz. OTG üzerinden fare ile telefonunuzu kontrol etmeniz mümkün ancak telefonunuzu OTG desteği olması gerekmektedir. Bazı eski model akıllı cihazlarda OTG desteği olmayabiliyor.
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