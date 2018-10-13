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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.10.2018 - 07:52, Son Güncelleme:

Efsane oyun, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü

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Efsane oyun, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü

Call of Duty’nin 200 milyonu aşan global oyuncu kitlesiyle en çok oynanan serisi, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü. Call of Duty: Black Ops 4, çok oyunculu oyun deneyimini iyiden iyiye zenginleştirmişe benziyor!

Efsane oyun geri döndü. Serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 4'ün üç farklı oyun modu bulunuyor; Multiplayer, Zombies ve Blackout. Multiplayer, Black Ops serisinin bugüne kadarki en taktik içeren, takım tabanlı çalışmaları oturmuş bir mücadele sunuyor. Silah kontrolleri, muharebe akışı, sağlık yenileme ve oyuncu hareketlerindeki bir dizi yeniliğin yanı sıra ikonik Pick 10 sisteminin geri dönüşünü de içeriyor. Black Ops 4, oyuncuların sadece tek başına güçlü olmalarına değil, birlikte çalışan bir ekip olarak yıkıcı olmalarına olanak tanıyor. Yeni başlayan ve geri dönen oyuncuların her birini kendi ekipmanlarına ve oyun tarzlarına uyumlu kombinasyonlar sunuyor.

Orijinal Call of Duty Zombies'in 10'uncu yıldönümünü kutlarken, Call of Duty: Black Ops 4, yeni bir Zombies deneyimi de ortaya koydu. Lansmanda üç ayrı Zombies deneyimi bulunuyor: IX, Voyage of Despair ve Blood of the Dead. Bugüne kadarki en özelleştirilebilir eylemle, mod, topluluk zorluklarını oluşturmak ve tamamlamak için yeni sistemler ve oyuncuları bağlamak için tasarlanan sosyal sistemleri tanıtıyor.

Efsane oyun, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü


Call of Duty: Black Ops 4, Black Ops imzasıyla sunduğu Blackout moduyla tüm oyunlarda, karakterleri, yerleri, silahları ve ekipmanları bir araya getiren, tamamen ‘geride kalanlar’ için bir oyundur. Blackout kara, deniz ve hava taşıtlarını barındırıyor. Mason, Reznov ve Woods gibi kampanya karakterleri de dahil olmak üzere çeşitli yeni ve klasik oynanabilir karakterler sunuyor. Zombie karakterler için Richtofen ve Takeo gibi karakterlerin yanı sıra Crash, Battery ve Seraph gibi uzmanlara yer veriliyor. 

Call of Duty: Black Ops 4, beş farklı sürümle çıkıyor:

Standard and Digital Standard Edition
Digital Deluxe Edition
Pro Edition
Digital Deluxe Enhanced Edition
Mystery Box Collector’s Edition

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