Efsane oyun, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü

Efsane oyun geri döndü. Serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 4'ün üç farklı oyun modu bulunuyor; Multiplayer, Zombies ve Blackout. Multiplayer, Black Ops serisinin bugüne kadarki en taktik içeren, takım tabanlı çalışmaları oturmuş bir mücadele sunuyor. Silah kontrolleri, muharebe akışı, sağlık yenileme ve oyuncu hareketlerindeki bir dizi yeniliğin yanı sıra ikonik Pick 10 sisteminin geri dönüşünü de içeriyor. Black Ops 4, oyuncuların sadece tek başına güçlü olmalarına değil, birlikte çalışan bir ekip olarak yıkıcı olmalarına olanak tanıyor. Yeni başlayan ve geri dönen oyuncuların her birini kendi ekipmanlarına ve oyun tarzlarına uyumlu kombinasyonlar sunuyor.



Orijinal Call of Duty Zombies'in 10'uncu yıldönümünü kutlarken, Call of Duty: Black Ops 4, yeni bir Zombies deneyimi de ortaya koydu. Lansmanda üç ayrı Zombies deneyimi bulunuyor: IX, Voyage of Despair ve Blood of the Dead. Bugüne kadarki en özelleştirilebilir eylemle, mod, topluluk zorluklarını oluşturmak ve tamamlamak için yeni sistemler ve oyuncuları bağlamak için tasarlanan sosyal sistemleri tanıtıyor.







Call of Duty: Black Ops 4, Black Ops imzasıyla sunduğu Blackout moduyla tüm oyunlarda, karakterleri, yerleri, silahları ve ekipmanları bir araya getiren, tamamen ‘geride kalanlar’ için bir oyundur. Blackout kara, deniz ve hava taşıtlarını barındırıyor. Mason, Reznov ve Woods gibi kampanya karakterleri de dahil olmak üzere çeşitli yeni ve klasik oynanabilir karakterler sunuyor. Zombie karakterler için Richtofen ve Takeo gibi karakterlerin yanı sıra Crash, Battery ve Seraph gibi uzmanlara yer veriliyor.



Call of Duty: Black Ops 4, beş farklı sürümle çıkıyor:



Standard and Digital Standard Edition

Digital Deluxe Edition

Pro Edition

Digital Deluxe Enhanced Edition

Mystery Box Collector’s Edition