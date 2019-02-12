EA Sports'tan büyük değişiklik, Cristiano Ronaldo artık yok!
Popüler futbol oyunu FIFA 19 kapağından Cristiano Ronaldo kaldırıldı. İşte yeni kapakta yer alacak futbolcular...
Uzun bir süredir FIFA kapaklarında yer bulan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni düzenleme ile beraber FIFA 19 kapak fotoğraflarından kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerdeyse FIFA'nın yapımcısı EA Sports tarafından resmi sitede yer alan tüm Ronaldo fotoğrafları kaldırılmıştı.
Gerçekleşen olayın Portekizli futbolcunun bir süredir cinsel taciz ve vergi kaçakçılığı ile anılmasından dolayı yapıldığı söyleniyor. EA Sports'un Twitter üzerinden paylaştığı görselde yeni kapak fotoğrafında Neymar, Dybala ve Kevin de Bruyne'un yer aldığını görüyoruz. FIFA 19'un tanıtımının yapıldığı dönemde Cristiano Ronaldo'nun kapak yıldızı olduğunu da belirtelim.
Cristiano Ronaldo'nun FIFA 19 kapak fotoğraflarından çıkarılması hakkında herhangi bir açıklama yapmayan EA Sports'un, yapılan yeni düzenleme sonucunda ne kadar etkileneceği ise merak konusu.
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