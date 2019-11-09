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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.11.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

e-ticaret zirvesi ECHO, 14 Kasım'da kapılarını açıyor

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e-ticaret zirvesi ECHO, 14 Kasım'da kapılarını açıyor

Marketing Türkiye ve Deloitte iş birliğiyle gerçekleşecek, e-ticaret zirvesi ECHO, sektör ekosistemini tüm parametrelerde birleştirip irdelemeyi hedefliyor. 14 Kasım Perşembe, Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek e-Commerce Head Organization Summit (ECHO), e-ticaret sektörünü bir araya getirecek. Zirvede; e-ticarete etki eden faktörler, kullanıcıların online alışveriş davranışları, ödeme sistemleri, lojistik ve taşıma çözümleri, regülasyonlar, e-ihracat, müşteri deneyimi, kişiselleştirme ve e-ticaret trendleri gibi birçok konu konuşulacak.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in açılış konuşmasını yapacağı zirveye TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sevim gibi önemli isimler katılım sağlayacak. E-Ticarette Yeni Normal, Omni-Channel Müşteri Deneyimi, Yeni Nesil E-Ticaret Teknolojileri ve E-Ticaret Ekosistem Bileşenleri gibi başlıkların ele alınacağı zirvede; Deloitte, İş Bankası, Facebook, Hepsiburada, Boyner, Pegasus, Evyap, Ticimax ve Criteo gibi büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri alanında uzman konularda söz sahibi olacaklar.

Deloitte tarafından hazırlanan Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, 2018 yılında yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaşan e-ticaret sektörü büyümesini hızlandırıyor. Türkiye’nin e-ticarette tam anlamıyla bir fırsatlar ülkesi olduğu dilen getirilen ECHO Summit’in zengin içeriğinde bu fırsatlara dikkat çekilecek.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Türkiye’de e-ticaret sektörüyle ve ECHO Summit ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıklıyor: ‘’Marketing Türkiye olarak kapsamlı bir zirve tasarlamamızın nedeni; bu yeni fırsat alanına dikkat çekmek, kendi ekosistemini bir araya getirerek tartışmak ve e-ticaretin markalarını oluşturmak. Bu alanda yol almış küresel pazar yerleri KOBİ'lerimize dünyaya açılmaları için koşullu olanaklar sağlıyor. Beraberlerinde getirdikleri e-işyerleri ise bizim kırılgan ve gündemi her gün değişen ekonomimizde iş yapmaya çalışan KOBİ'lerimizden daha güçlü. ECHO Summit işte bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktı. ECHO Awards ise bu alanda öne çıkanların hak ettiği görünürlüğü sağlayacak ve motive edecek. Küresel pazarda roller dağıtılıyorken gün, bırakın durmayı, bir an soluklanmayı bile affetmiyor. ECHO Summit'in değişen dünya ticari düzenini tartışması ve yakalanması muhtemel fırsatları bir kez daha betimlemesi açısından değerli buluyorum.’’

Müşterilerine değer veren, onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının ödüllendirileceği ECHO Awards, 14 Kasım Perşembe günü ECHO Summit’in hemen ardından görkemli bir törenle gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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