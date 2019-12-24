E-scooter servisi Lime, Türkiye pazarına girmeyi planlıyor

Lime, Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Kendine ortak arayan şirket, bir yandan görüşmelerini sürdürürken diğer yandan Martı ile İstanbul'da e-scooter kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Lime'ın da geç kalmadan e-scooter hizmetini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Peki planlarda bir aksilik olmazsa Lime ne zaman Türkiye'de olacak?



Bu konuda net bir tarih dile getirilmiyor; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre 2020 yılı içinde Lime'ın e-scooter'larını sokaklarda görmeye başlayabiliriz.



Lime, geçtiğimiz günlerde de ABD ve Avustralya dahil sınırlı sayıda bölgede yeni bir abonelik sistemi başlatmış ve haftalık 5 dolar abone ücretini ödeyenlerin e-scooter'lara binişlerinde kesilen ücretlerden muaf tutulmasını sağlamıştı. Bakalım bu özellik Türkiye'de de olacak mı?