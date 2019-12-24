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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

E-scooter servisi Lime, Türkiye pazarına girmeyi planlıyor

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E-scooter servisi Lime, Türkiye pazarına girmeyi planlıyor

Dünyanın önde gelen e-scooter girişimlerinden biri olan Lime, Türkiye pazarına girmeyi planlıyor. Şirketin, uygun bir ortak bulması halinde servislerini Türkiye'de kullanıma açması bekleniyor.

Lime, Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Kendine ortak arayan şirket, bir yandan görüşmelerini sürdürürken diğer yandan Martı ile İstanbul'da e-scooter kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Lime'ın da geç kalmadan e-scooter hizmetini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Peki planlarda bir aksilik olmazsa Lime ne zaman Türkiye'de olacak?

Bu konuda net bir tarih dile getirilmiyor; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre 2020 yılı içinde Lime'ın e-scooter'larını sokaklarda görmeye başlayabiliriz. 

Lime, geçtiğimiz günlerde de ABD ve Avustralya dahil sınırlı sayıda bölgede yeni bir abonelik sistemi başlatmış ve haftalık 5 dolar abone ücretini ödeyenlerin e-scooter'lara binişlerinde kesilen ücretlerden muaf tutulmasını sağlamıştı. Bakalım bu özellik Türkiye'de de olacak mı?

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