E-atık konusunda çocukları bilinçlendirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriE-atık konusunda çocukları bilinçlendirdi
GeriTeknoloji E-atık konusunda çocukları bilinçlendirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
21.10.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

E-atık konusunda çocukları bilinçlendirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E-atık konusunda çocukları bilinçlendirdi

Burger King, kamuoyunda Sıfır Atık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 13 Ekim Pazar günü İstanbul Caddebostan sahil restoranında "E-Atıklardan Mozaik Atölyesi" gerçekleştirdi. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle Dila Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle ücretsiz olarak düzenlenen atölye, ilgi gördü.

E-atık konusuna dikkat çekmeyi amaçlayan şirket, TÜBİSAD iş birliğiyle Erhan-Didem Kurdoğlu’nun kızları Dila Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle TÜBİSAD’ın E-Atık’lar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduğu atölyelerden biri olan "E-Atıklardan Mozaik Atölyesi" etkinliğini düzenledi. E-Atık Farkındalık TÜBİSAD etkinliklerini başka illerde de gerçekleştirerek daha geniş kitleye erişmeyi, toplumsal fayda sağlamak üzere hareket etmeyi amaçlayan Kurdoğlu, bu ilk atölyeye Caddebostan Burger King restoranında E-Atık bilgilendirmesi yaparak eşlik etti.

Saat 12.00 itibarıyla başlayacak atölye, saat 15.00'e kadar 3 seans halinde gerçekleşti. TÜBİSAD yetkilileri ve Atölye bi'mola eğitmenlerinin eşlik ettiği etkinlikte, yuvarlak şekilli plakalara eski CD parçaları gibi e-atık malzemeler yapıştırıp boyanarak, dekoratif objeler oluşturuldu. Katılımcılar böylece hem yaratıcılıklarını geliştirmiş hem de e-atık konusunda da bilgi edinmiş oldu.

E-atık alanında özellikle çocuklarda erken yaşta farkındalık yaratıp, bu konuda bilinçli bireyler yetiştirmek büyük önem taşıyor. Günümüzde elektronik cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla e-atık miktarı da sürekli olarak artış gösteriyor. TÜBİSAD verilerine göre Türkiye'de evsel kaynaklı yıllık e-atık miktarı yaklaşık 100 bin ton civarında seyrediyor. Genellikle çöpe atılan ya da evde saklanan e-atıkları ekonomiye kazandırarak çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak mümkün olabiliyor. Yine TÜBİSAD verilerine göre evlerde atık haline gelmiş ve evlerde en çok yer işgal eden E-Atıklar; tabletler, cep telefonları, aydınlatma ekipmanları, fotoğraf makineleri, yazıcılar ve kablolar (şarj kabloları, kulaklıklar vb.) olarak tespit edildi. Etkinlik süresi boyunca tüm vatandaşlar evlerinde bulunan E-Atıklarını, Burger King® önündeki E-Atık toplama aracına teslim ederek geri dönüşüme kazandırdılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?