E-atık konusunda çocukları bilinçlendirdi
Burger King, kamuoyunda Sıfır Atık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 13 Ekim Pazar günü İstanbul Caddebostan sahil restoranında "E-Atıklardan Mozaik Atölyesi" gerçekleştirdi. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle Dila Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle ücretsiz olarak düzenlenen atölye, ilgi gördü.
E-atık konusuna dikkat çekmeyi amaçlayan şirket, TÜBİSAD iş birliğiyle Erhan-Didem Kurdoğlu’nun kızları Dila Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle TÜBİSAD’ın E-Atık’lar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduğu atölyelerden biri olan "E-Atıklardan Mozaik Atölyesi" etkinliğini düzenledi. E-Atık Farkındalık TÜBİSAD etkinliklerini başka illerde de gerçekleştirerek daha geniş kitleye erişmeyi, toplumsal fayda sağlamak üzere hareket etmeyi amaçlayan Kurdoğlu, bu ilk atölyeye Caddebostan Burger King restoranında E-Atık bilgilendirmesi yaparak eşlik etti.
Saat 12.00 itibarıyla başlayacak atölye, saat 15.00'e kadar 3 seans halinde gerçekleşti. TÜBİSAD yetkilileri ve Atölye bi'mola eğitmenlerinin eşlik ettiği etkinlikte, yuvarlak şekilli plakalara eski CD parçaları gibi e-atık malzemeler yapıştırıp boyanarak, dekoratif objeler oluşturuldu. Katılımcılar böylece hem yaratıcılıklarını geliştirmiş hem de e-atık konusunda da bilgi edinmiş oldu.
E-atık alanında özellikle çocuklarda erken yaşta farkındalık yaratıp, bu konuda bilinçli bireyler yetiştirmek büyük önem taşıyor. Günümüzde elektronik cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla e-atık miktarı da sürekli olarak artış gösteriyor. TÜBİSAD verilerine göre Türkiye'de evsel kaynaklı yıllık e-atık miktarı yaklaşık 100 bin ton civarında seyrediyor. Genellikle çöpe atılan ya da evde saklanan e-atıkları ekonomiye kazandırarak çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak mümkün olabiliyor. Yine TÜBİSAD verilerine göre evlerde atık haline gelmiş ve evlerde en çok yer işgal eden E-Atıklar; tabletler, cep telefonları, aydınlatma ekipmanları, fotoğraf makineleri, yazıcılar ve kablolar (şarj kabloları, kulaklıklar vb.) olarak tespit edildi. Etkinlik süresi boyunca tüm vatandaşlar evlerinde bulunan E-Atıklarını, Burger King® önündeki E-Atık toplama aracına teslim ederek geri dönüşüme kazandırdılar.
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