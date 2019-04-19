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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
19.04.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Dyson Türkiye'de üç yeni ürününü satışa çıkardı

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Dyson Türkiye'de üç yeni ürününü satışa çıkardı

1995 yılında ilk kez Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlayan Dyson, bu kez çok güvendiği üç yeni ürününü sahneye çıkardı. Yeni ürünleriyle ilgili konuşan Dyson Floor Care ve Robotik Başkan Yardımcısı John Churchill, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'deki operasyonlarını genişletmek ve geleceğin teknolojisini Türkiye'de tüketicilerle buluşturmak istiyoruz" diyen Churchill ile bir araya geldik. Ürünlerini birebir deneme şansı bulduk.

Dyson Türkiyede üç yeni ürününü satışa çıkardı

Dyson'ın Türkiye'ye getirdiği ürünlerden biri Dyson V11 isimli kablosuz süpürge oldu. Ürünün 315 mühendis, 32.500’den fazla prototip ve on yıldan uzun süren geliştirme çalışmalarının sonucunda tasarlandığını dile getiren Churchill, ürünün kablosuz süpürge ve dijital motorun bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Süpürgede bulunan sistemin hücre kapasitesini ölçtüğüne dikkat çeken Churchill, sistemin zamanla ne kadar kullanıldığının algoritmasını hafızasına aldığını söyledi. Zemin tipini, temizlik modunu ve başlığı hesaplayarak geri kalan çalışma süresini kendisi bulan süpürge, aslında çalıştıkça öğrenen bir makine.
Dyson Türkiyede üç yeni ürününü satışa çıkardı

Süpürgenin hortumuna bir şey takıldığında uyarı veren bir sisteme sahip olan ürün, böylece sık sık karşılaşılan bu tip sorunları de çözüyor. Chuchill, V11'le ilgili son olarak; "Başlığında bulunan yüzeyi ölçebilen özelliği sayesinde tamamen yüzeyi ölçerek kirlilik oranında temizliği daha organize ederek işlevini yerine getiriyor" dedi ve ekledi: "Arkasındaki erkanda da batarya ömrünü görebiliyorsunuz." 
Dyson Türkiyede üç yeni ürününü satışa çıkardı

Dyson Pure Hot + Cool hava temizleyici ise şirketin en dikkat çeken ürünlerinden biri. Bu hava temizleyici, tüm yıl boyunca evlerde kış aylarında hızlı ve eşit sıcaklıkta ısıtma, yaz aylarındaysa güçlü ve özel soğutma sağlıyor. Ürün, kışın uzun süreli ısı dağılımı ve yazın serin hava akışı için, Air Multiplier teknolojisi ve termostat ısı kontrolünü kullanarak otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutuyor. Temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratıyor.
Dyson Türkiyede üç yeni ürününü satışa çıkardı

Bu ürün elbette bir klima değil; görevi hava temizlemek. Hot+Cool, bir yandan havayı temizlerken, diğer yandan yazın soğuk hava vererek odaları serinletiyor, kışın ise ısı yayarak odalara sıcaklık yayıyor. Churchill, ürünün ortamda herhangi bir gaz ya da zararlı bir partekül tespit edildiğinde doğrudan hava üflediğini ve böylece havayı temizlediğini kaydetti. Ürünün kendi kumandasının bulunduğunu belirten Churchill, telefona yüklenecek bir uygulama yardımıyla da her yerden kontrolün sağlanabildiğine dikkat çekti ve ekledi: "Evinizden uzaktayken de evinizdeki havanın durumunu telefondan takip edip, eve girmeden ürünü çalıştırma şansınız var."
Dyson Türkiyede üç yeni ürününü satışa çıkardı

Dyson'un üçüncü ürünü ise bir saç şekillendirici olan Dyson Airwrap. Dyson mühendisleri; yoğun ısı hasarına çözüm bulabilmek için Coanda etkisi adı verilen bir aerodinamik olguyu kullanarak havayı ısı ile birleştirmiş ve bu ürünle kadınlara saçlarını yüksek ısı zararından koruyarak şekillendirme imkanı sağlamaya çalışmış.

Hava sıcaklığını saniyede 30 kez ölçen bir sensör kullanan AirWrap ile ilgili konuşan Churchill, bir kutu ile gelen ürünün içinde çeşitli şekillendirme aparatları sunduğunu söyledi ve sözlerini şöyle bitirdi: "Bu ürünle aşırı ısı kullanmadan saçın sağlıklı görünümünün korunmasını istedik. Aynı zamanda ıslak saçta da kullanılarak saçı kıvırma, dalgalandırma ve düzleştirme özelliğine sahip." 

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