Dyson, “İç Mekân Hava Kalitesi Farkındalık Araştırması” sonuçlarını paylaştı

Dyson, Türkiye'deki iç mekân hava kalitesi farkındalığı hakkında bilgi edinmek için National Geographic ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi. İç mekân hava kirliliği konusunda birçok dikkat çekici sonucun ortaya konduğu araştırmada ortaya çıkan en önemli iki bulguya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanların yaklaşık yüzde 70’i yemek pişirme sırasında çıkan duman, temizlik ürünleri ve evcil hayvan tüylerinin iç mekân hava kalitesini bozduğundan habersiz. Katılımcıların yüzde 90’ından fazlasıysa temiz hava solumanın “çok önemli” olduğunu düşünüyor.

Araştırma sonuçlarına göre; bu illerde yaşayan her 5 kişiden 3'ü, yaşadıkları ortamdaki hava kirliliği kaynaklarının farkında değiller ve katılımcıların yüzde 90'ı yeni mobilyaların iç mekân hava kirliliği kaynağı olabileceğini bilmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 79'u ise saç spreylerinin iç mekân hava kirliliğine neden olabileceği hakkında bilgi sahibi değil.

İç mekanlardaki hava dışarıdaki havadan daha temiz sanılıyor

Araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük şehrinde yaşayanların yüzde 55'i iç mekân hava kalitesinin dış ortamdaki havaya oranla daha iyi olduğunu düşünüyor. Sanılanın aksine; ortalama bir evin havası, dışarıdaki havadan 5 kat daha kirli olabiliyor.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı iç mekân hava kirliliğinin sağlık sorunları yaratabileceğinin farkında. Endişe verici bir sonuç olarak katılımcıların yüzde 22'si ailelerinde alerji veya astım problemleriyle karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Bu oran, Türkiye’de her 4 kişiden birinin alerjik hastalıklardan etkilendiğini gerçeğini doğruluyor.

Dyson Kıdemli Tasarım Mühendisi Tom Mogridge konuyla ilgili olarak “Bu araştırma sonuçları bizim için şaşırtıcı olmadı. Çin dışındaki bütün ülkelerde iç mekân hava kalitesi konusunda farkındalık düzeyi çok düşük. Çoğu insan kirli bir şey solumadığı takdirde evlerinde soludukları havanın kirletici maddeler içermediğini düşünüyor, ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Aslında günlük olarak kullandığımız birçok ürün ve eşya iç mekân hava kirliliğini artırıyor. Bizim de bu araştırmayı yaptırmamızın amacı iç mekân hava kirliliği konusunda farkındalığı artırmak.” dedi.

Dyson’ın hava temizleyiciler kategorisindeki en son ürünü Dyson Pure Cool Me kişiye özel hava temizleyici fanı da bu araştırma sonuçlarıyla birlikte tanıtılıyor. Dyson’ın hava filtreleme ve hava yansıtma teknolojilerine sahip bu kompakt ürünü; yatak başucu, çalışma masası veya çocuk odası gibi kişiye özel alanlarda kullanım için çözüm odaklı bir seçim oluyor. Yeni Dyson Core Flow Teknolojisi, temiz hava akımı anlayışını baştan aşağı değiştiriyor. Bu yeni hava kontrol mekanizması, odaklanmış bir temiz hava akımı yaratıyor ve bu akımı tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirmenizi sağlıyor. Dyson sıvı dinamiği, hava filtreleme, ışık algılama ve akustik performans konusundaki uzmanlığını kullanarak tasarladığı Dyson Pure Cool Me kişiye özel hava temizleyici fan ile daha temiz bir hava ve daha konforlu bir serinletme deneyimi sunuyor.

Zamanımızın yaklaşık yüzde 90’ını kapalı ortamlarda geçiriyoruz

İç ortam nesli olarak zamanımızın yüzde 90'ını kapalı kapılar ardında çalışarak, okuyarak, yemek yiyerek, egzersiz yaparak ve uyuyarak geçiriyoruz. Bu nedenle iç ortamda soluduğumuz havadaki toza, alerjenlere ve maruz kaldığımız sıcaklığa kadar her şey sağlığımızda hayati bir rol oynuyor.

Hava kirliliği hakkında konuştuğumuzda, genellikle aklımıza dış ortam hava kirliliği geliyor. Ancak iç ortamda, gözümüzle gördüğümüzden çok daha fazlası bulunuyor. Pencereleri veya kapıları açtığımızda evimize giren kirli havanın yanı sıra, günlük aktiviteler ve evimizdeki eşyalar da havayı kirletebiliyor.

Hayatımızın yaklaşık üçte birini harcadığımız yatak odasında; kozmetik, saç spreyi ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinden gelen VOC'ler (Uçucu Organik Bileşikler) veya kokulu mumlardan gelen benzen bulunabiliyor. Mutfakta ve oturma odasında bulunan temizlik ürünleri de VOC yayarken, yemek pişirme işlemleri sırasında duman ve koku salınımıyla partiküller oluşuyor, halılarsa toz ve alerjen madde üretiyor.

Dyson Core Flow™ teknolojisi, hava yansıtma teknolojisinde bir dönüm noktası

Kişiye özel hava temizleyici fanlar için odaklanmış hava akımı çok önemli. Dyson Core Flow teknolojisi, kişisel alana temiz hava sağlama yönteminde bir devrim yaratıyor. Harrier Jump Jet'deki aerodinamik özelliklerden ilham alan Dyson mühendisleri, iki hava jetinin dışbükey bir yüzeyde bir araya geldiğinde yüksek basınçlı bir çekirdek ve odaklanmış bir hava akımı oluşturmak için birleştiklerini gördü. Bu yöntemi kullanarak tüm yıl boyunca serinlik ve temiz hava sağlamak için bir yöntem geliştirdiler.

Dyson Pure Cool Me kişiye özel hava temizleyici fan üstünde bulunan dışbükey kubbe hava akımının açısını kolaylıkla kontrol edebilmeyi sağlıyor. Ayrıca ürün 70 derecelik salınımıyla daha fazla kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor.

HEPA filtre partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalıyor



Dyson Pure Cool Me, HEPA filtresiyle partikülleri yok ederek kişisel alandaki havayı temizliyor. HEPA filtresi polen, küf sporu ve bakteri gibi ultra ince parçacıkların yüzde 99,95'ini hapsediyor ve aktif karbonu gazları, kokuları, VOC (Uçucu Organik Bileşikler) gibi evsel buharları emiyor.

HEPA filtresi, insan saç telinden 300 kat daha ince, 0,1 mikron boyutuna kadar partikülleri bile yakalıyor.

Kişiye özel alanlar için akustik olarak tasarlandı

Kişiye özel alanlar için tasarlanan Dyson Pure Cool Me akustik olarak mümkün olduğunca sessiz olacak şekilde tasarlandı. Cihazın tabanında bulunan akustik ses inceltme köpük tabakası motordan gelen gürültüyü emerek daha sessiz bir performans sunuyor.

Dyson ses mühendisleri Dyson Pure Cool Me kişiye özel hava temizleyici fanı yakın mesafede kullanmanın keyifli olmasını sağlamak için Dyson’ın yarı yankısız odalarında hem ses seviyesini hem de ses kalitesini ölçen ve cihazdan sadece 20 cm uzaklıkta 1000'den fazla test gerçekleştirdi.

İyi bir gece uykusu için akıllı ışık algılama sistemi

Akıllı bir ışık algılama sistemine sahip olan ürün, ortam ışığını aktif olarak izliyor. LCD ekran, ortamınızla uyum sağlamak için gerçek zamanlı olarak otomatik bir şekilde kararıyor veya aydınlanıyor. Sistem, alanın karanlık olduğunu tespit ettiğinde, LCD ekran otomatik olarak kapanıyor. Uyku zamanlayıcısıysa makinenin 30 dakikadan 8 saate kadar aralıklarla kapanması için ayarlanabiliyor.

Konsantre hava akımı, akustik mühendisliği ve kompakt boyutuyla Dyson Pure Cool Me iyi bir gece uygusu için en uygun serinlik ve konforu sunuyor.