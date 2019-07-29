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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
29.07.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'si geliştirildi

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Dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'si geliştirildi

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Team Group tarafından geliştirilen yeni nesil SSD, dünyada ilk kez sıvı soğutma sistemini kullanan bir yapıya sahip.

Kullanıcılar için artık hayati bir önemde olan ve pek çok açıdan sabit diskleri geride bırakan SSD (Katı Durum Diski), bugün için pek çok sistemde kullanılıyor. Ancak diğer pek çok donanımın yaşadığı sorunu SSD de yaşıyor: Isınma. Aşırı ısınma, SSD'ler için büyük bir kabus olmasa da, ömrünü daha çabuk tüketmesine ve performans düşüklüğüne sebebiyet verebiliyor.

Team Group tarafından geliştirilen T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD'ler, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışıyor. Su soğutmalı model alışık olduğumuz sıvı soğutma tekniklerini aksine içerisine doldurduğunuz sıvının ısı akışına göre kendisinin sirkülasyona uğradığı bir çözüm üzerinde şekilleniyor. 

Dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSDsi geliştirildi

256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 3 seçenekle gelen T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.

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