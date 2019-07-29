Dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'si geliştirildi
Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Team Group tarafından geliştirilen yeni nesil SSD, dünyada ilk kez sıvı soğutma sistemini kullanan bir yapıya sahip.
Kullanıcılar için artık hayati bir önemde olan ve pek çok açıdan sabit diskleri geride bırakan SSD (Katı Durum Diski), bugün için pek çok sistemde kullanılıyor. Ancak diğer pek çok donanımın yaşadığı sorunu SSD de yaşıyor: Isınma. Aşırı ısınma, SSD'ler için büyük bir kabus olmasa da, ömrünü daha çabuk tüketmesine ve performans düşüklüğüne sebebiyet verebiliyor.
Team Group tarafından geliştirilen T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD'ler, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışıyor. Su soğutmalı model alışık olduğumuz sıvı soğutma tekniklerini aksine içerisine doldurduğunuz sıvının ısı akışına göre kendisinin sirkülasyona uğradığı bir çözüm üzerinde şekilleniyor.
256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 3 seçenekle gelen T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.
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