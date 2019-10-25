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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.10.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Dünya’nın ilk bir milisaniye nano IPS oyun monitörü

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Dünya’nın ilk bir milisaniye nano IPS oyun monitörü

Dünya’nın ilk bir milisaniye nano IPS oyun monitörü olan LG’nin yeni ürünü LG UltraGearTM 27GL850, gelecek ay Türkiye’de satışa sunuluyor.

LG Electronics (LG), yaz başında Electronic Entertainment Expo 2019’da tanıttığı dünyanın ilk 1 milisaniye (ms)1 IPS ekranı olan yeni LG UltraGearTM Nano IPS G-SYNC oyun monitörünü Türkiye’de satışa sunuyor. Renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 144Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanan UltraGear, dikkat çekiyor.  

27 inç ekran boyutlarında olan 27GL850 UltraGear Nano IPS monitörü 144Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (2560 x 1440) ve oldukça canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler için geniş renk yelpazesine sahip (yüzde DCI-P3 yüzde 98). 

Kararan ve titreyen ekranlardan bıkanlar için 27GL850, Nano IPS 1ms ile kullanıcıların aşırı hızın yan etkilerini hissetmeden zafere ulaşmalarını sağlıyor. Böylelikle, oyuna kendini tamamen kaptıranlar için sorunsuz bir oyun ortamı sağlanmış oluyor. 

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10'u destekliyor. LG 27GL850 monitör, ekran yırtılmasını önleyerek tutukluğu en aza indiriyor ve daha sorunsuz, daha hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor. Oyuncular, Adaptive-Sync teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyorlar. HDR10 desteği ile de oyuncular, gerçekçi görsellerle kendilerini oyunun içerisinde hissediyor. 

Monitör, yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra, en yüksek doğruluk ve gerçek zamanlı oyun deneyimi için Dinamik Hareket Senkronizasyonu’na sahip. Böylelikle giriş gecikmesi en aza indiriliyor. Siyah Dengeleyici oyuncuların en karanlık alanlarını net bir şekilde görmesini ve flaş bombalarından hızlıca uzaklaşabilmelerini sağlarken, nişan imleci hedef atış hassasiyetini artırmak için ekranın ortasına sabitlenebiliyor.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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