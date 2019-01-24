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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.01.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Dünyanın en hızlı şarj olan telefonları açıklandı

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Dünyanın en hızlı şarj olan telefonları açıklandı

Sadece 15 dakikada bataryasının yüzde 50'si şarj olabilen bazı telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Quick Charge 4.0 Plus teknolojisinin sağladığı bu özellik bakın hangi telefon modellerinde bulunuyor?

Quick Charge 4.0 Plus teknolojisi, Qualcomm'un geliştirdiği en yeni batarya teknolojisi aslında. Bu teknoloji sayesinde telefonlar 15 ila 25 dakika gibi bir sürede yüzde 50 oranında şarj olabiliyor. Gerçekten de oldukça kısa bir süreden bahsediyoruz! 

Hızlı şarj sırasında yaşanan aşırı ısınma problemini de ortadan kaldıran şirket, bunun için gelen elektrik akımı şarj cihazının en soğuk noktalarından iletiliyor. Böylece, şarj cihazında aşırı bir ısınma meydana gelmiyor.

Gelelim bu teknolojiyi destekleyen telefonlara... Ağırlıklı olarak Çin merkezli telefon üreticilerinin telefonlarında bu teknolojiyi görüyoruz; ancak ilerleyen dönemlerde kullanım alanı elbette genişleyecek. İşte 15 dakikada bataryasının yarısı şarj olabilen o telefonlar:

– Xiaomi Mi 8
– Xiaomi Mi 8 Pro
– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
– Xiaomi Mi Mix 3
– Xiaomi Pocophone F1
– Xiaomi Mi A2
– Razer Phone 2
– Razer Phone
– Smartisan R1
– ZTE AXON Pro 9
– Nubia Z17
– Nubia Z18
– LG V40 ThinQ
– LG G7 ThinQ
– BQ Aquaris X2 Pro
– BQ Aquaris XR
– AGM X3
– Qiku N7 Pro

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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