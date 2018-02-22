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    Haberler >Teknoloji>Dünyanın en güçlü uçağı Airbus A350-1000 Katar'da

    Dünyanın en güçlü uçağı Airbus A350-1000 Katar'da

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayollarında hizmete başlamak üzere geldiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı.

    Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi.

    Dünyanın en güçlü uçağı Airbus A350-1000 Katarda

    Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi.

    Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor.

    Etiketler: uçak , airbus , katar
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