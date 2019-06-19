Dr. Mario World için geri sayım: Telefonlara geliyor!
Super Mario efsanesi farklı bir formatta tekrar karşımıza çıkıyor. Nintendo'nun Dr. Mario World ismindeki yeni oyunu bakın nasıl olacak?
Dr. Mario World, 10 Temmuz tarihinde iOS ve Android platformuna geliyor. Super Mario serisinin bu yeni oyununda Mario bu kez doktor olarak karşımıza çıkıyor ve standart Mario oyunundan çok daha farklı bir macera oyuncuları bekliyor.
Oyun, daha çok Tetris oyununa benzer bir yapıda bulunuyor. Mario'nun amacı bu kez tuğlaları yıkıp altın toplayıp prensesi kurtarmak değil; aksine aynı renkte hapları üst üste koyarak bir sonraki seviyeye geçmek. Yani amaç, uyumlu hapları bir araya getirerek virüsleri yok etmek. Bu oyun aslında yeni bir oyun da değil; sadece mobil platformlarla uyumlu hale getirilip yenilenen grafik ve dinamikleriyle tekrar oyunculara sunuluyor.
Oyunun dikkat çeken bir diğer yanı ise ücretsiz olması. Ancak bu, oyunda her şeyi bedavadan yapabileceğiniz anlamına gelmiyor elbette. Oyun içi satın alma kapsamında Nintendo, sizden para da isteyecek. Ancak elbette bunun bir bağlayıcılığı yok.
App Store ve Google Play'de oyun kütüphanesine giren Dr. Mario World, bazı ülkelerde ön kayıt toplamaya başladı bile. Ancak oyunun yayınlanacağı tarih haberin başında da belirttiğimiz üzere 10 Temmuz.
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