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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.06.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Dr. Mario World için geri sayım: Telefonlara geliyor!

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Dr. Mario World için geri sayım: Telefonlara geliyor!

Super Mario efsanesi farklı bir formatta tekrar karşımıza çıkıyor. Nintendo'nun Dr. Mario World ismindeki yeni oyunu bakın nasıl olacak?

Dr. Mario World, 10 Temmuz tarihinde iOS ve Android platformuna geliyor. Super Mario serisinin bu yeni oyununda Mario bu kez doktor olarak karşımıza çıkıyor ve standart Mario oyunundan çok daha farklı bir macera oyuncuları bekliyor. 

Oyun, daha çok Tetris oyununa benzer bir yapıda bulunuyor. Mario'nun amacı bu kez tuğlaları yıkıp altın toplayıp prensesi kurtarmak değil; aksine aynı renkte hapları üst üste koyarak bir sonraki seviyeye geçmek. Yani amaç, uyumlu hapları bir araya getirerek virüsleri yok etmek. Bu oyun aslında yeni bir oyun da değil; sadece mobil platformlarla uyumlu hale getirilip yenilenen grafik ve dinamikleriyle tekrar oyunculara sunuluyor.

Oyunun dikkat çeken bir diğer yanı ise ücretsiz olması. Ancak bu, oyunda her şeyi bedavadan yapabileceğiniz anlamına gelmiyor elbette. Oyun içi satın alma kapsamında Nintendo, sizden para da isteyecek. Ancak elbette bunun bir bağlayıcılığı yok. 

App Store ve Google Play'de oyun kütüphanesine giren Dr. Mario World, bazı ülkelerde ön kayıt toplamaya başladı bile. Ancak oyunun yayınlanacağı tarih haberin başında da belirttiğimiz üzere 10 Temmuz. 

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