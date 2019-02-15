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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.02.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı

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DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı

Acer, 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Bangkok Ulusal Stadyumu Nimibutr Spor Salonu’nda ikinci Asya Pasifik Predator Ligi finallerine ev sahipliği yapacak. Asya Pasifik bölgesindeki; Malezya, Singapur, Hong Kong, Makau, Filipinler, Tayland, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Kore, Tayvan, Japonya, Sri Lanka, Moğolistan, Myanmar ve Avustralya’dan katılan 3530 takım arasından, 5 aylık mücadele sonunda kalan 26 e-spor takımı finallerde yarışacak. Finalist e-spor takımları büyük finalde toplam 8 milyon Baht (250.000 ABD doları) değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.

Etkinlik mekanı oyuncuların kendilerini yarışmadaki iki oyun olan PUBG ve DOTA2’nin içinde gibi hissetmeleri için çeşitli deneyim alanlarıyla donatıldı. Özel açılış töreniyle karşılanacak olan yarışmacılar Predator Thronos ve Predator Simulator Mobile gibi ürünlerle Acer Predator deneyimi yaşayacaklar.

Büyük finalde DOTA2 ve PUBG’de mücadele verecek 26 e-spor takımı şunlar:

DOTA2

 

PUBG

Tayland

ALPHA RED

Tayland

SIGNATURE, PURPLE MOOD

Myanmar

FLASH GAMING

PINTO GAMING, MITH

Singapur

X

Tayvan

TAG

Sri lanka

PnXlINDOMIYUS

Japonya

SUNSISTER SUICIDER’S

Moğolistan

YG

Singapur

AYSON Esports

Malezya

LOTAC

Vietnam

GAMEHOME Esport

GEEKFAM

Malezya

ASBOL

Filipinler

TNC Predator

Hongkong

GSSM

Hindistan

SIGNIFY

Makau

MP5

Endonezya

Boom.ID

 

Avustralya

TEAM IMMUNITY

  

Filipinler

ArkAngel

 

Endonezya

Aerowolf.TeamEight

 

Kore

Afreeca Freecs Fatal

 

Hindistan

Raptors

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