DOTA2 ve PUBG finalleri için geri sayım başladı
Acer, 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Bangkok Ulusal Stadyumu Nimibutr Spor Salonu’nda ikinci Asya Pasifik Predator Ligi finallerine ev sahipliği yapacak. Asya Pasifik bölgesindeki; Malezya, Singapur, Hong Kong, Makau, Filipinler, Tayland, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Kore, Tayvan, Japonya, Sri Lanka, Moğolistan, Myanmar ve Avustralya’dan katılan 3530 takım arasından, 5 aylık mücadele sonunda kalan 26 e-spor takımı finallerde yarışacak. Finalist e-spor takımları büyük finalde toplam 8 milyon Baht (250.000 ABD doları) değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.
Etkinlik mekanı oyuncuların kendilerini yarışmadaki iki oyun olan PUBG ve DOTA2’nin içinde gibi hissetmeleri için çeşitli deneyim alanlarıyla donatıldı. Özel açılış töreniyle karşılanacak olan yarışmacılar Predator Thronos ve Predator Simulator Mobile gibi ürünlerle Acer Predator deneyimi yaşayacaklar.
Büyük finalde DOTA2 ve PUBG’de mücadele verecek 26 e-spor takımı şunlar:
DOTA2
PUBG
Tayland
ALPHA RED
Tayland
SIGNATURE, PURPLE MOOD
Myanmar
FLASH GAMING
PINTO GAMING, MITH
Singapur
X
Tayvan
TAG
Sri lanka
PnXlINDOMIYUS
Japonya
SUNSISTER SUICIDER’S
Moğolistan
YG
Singapur
AYSON Esports
Malezya
LOTAC
Vietnam
GAMEHOME Esport
GEEKFAM
Malezya
ASBOL
Filipinler
TNC Predator
Hongkong
GSSM
Hindistan
SIGNIFY
Makau
MP5
Endonezya
Boom.ID
Avustralya
TEAM IMMUNITY
Filipinler
ArkAngel
Endonezya
Aerowolf.TeamEight
Kore
Afreeca Freecs Fatal
Hindistan
Raptors
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