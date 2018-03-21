Dört gözle beklenen God of War'un oynanış videosu geldi!

Son zamanların en çok beklenen oyunları arasında yer alan God of War'ın 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Videoda oyunun yapımcısı Santa Monica'nın söylediği bütün oynanış değişiklikleri net bir şekilde gözüküyor. Oyunda Kratos'un baltası önemli bir yere sahip. Kratos baltasını bumerang gibi kullanabiliyor ve atabiliyor.

Ayrıca Kratos'un baltası ona bulmacaları çözmede de yardımcı oluyor ve dövüşer artık daha stratejik ve oturaklı. Oyunun grafik ve sanat tasarımı ise oldukça güzel gözüküyor. Son olarak videoda Atreus'un oyun içinde neler yapabilecekleri de gözüküyor. Atreus zaman zaman babasına yardım ediyor veya etrafındaki düşmanları çekiyor. God of War, PS4 için 20 Nisan tarihinde satışa sunulacak.



