Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Dört gözle beklenen God of War'un oynanış videosu geldi!

    Dört gözle beklenen God of War'un oynanış videosu geldi!

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 07:07 | Son Güncelleme:

    Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan God of War'ın yeni 15 dakikalık oynanış videosu PlayStation Underground tarafından yayınlandı.

    Son zamanların en çok beklenen oyunları arasında yer alan God of War'ın 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Videoda oyunun yapımcısı Santa Monica'nın söylediği bütün oynanış değişiklikleri net bir şekilde gözüküyor. Oyunda Kratos'un baltası önemli bir yere sahip. Kratos baltasını bumerang gibi kullanabiliyor ve atabiliyor.

    Ayrıca Kratos'un baltası ona bulmacaları çözmede de yardımcı oluyor ve dövüşer artık daha stratejik ve oturaklı. Oyunun grafik ve sanat tasarımı ise oldukça güzel gözüküyor. Son olarak videoda Atreus'un oyun içinde neler yapabilecekleri de gözüküyor. Atreus zaman zaman babasına yardım ediyor veya etrafındaki düşmanları çekiyor. God of War, PS4 için 20 Nisan tarihinde satışa sunulacak.

    Etiketler: God of War , Oynanış videosu , Oyun
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri