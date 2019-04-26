Dört gözle beklenen Days Gone satışa çıktı
Bend Studio tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Days Gone, bugün itibarıyla satışa sunuldu.
Açık dünya temalı bir aksiyon oyunu olan Days Gone; dünya çapında gizemli bir salgının, dünyanın büyük bir kısmını yok etmesi ve öldüremediği milyonları ise akılsız ama öldürücü yaratıklara dönüştürmesinin 2 yıl sonrasını konu alıyor. Oyuncular, eskiden Mongrel MC isimli bir motor çetesinin üyesi olan Deacon St. John karakteri ve ayrılmaz bir parçası olan motoruyla birlikte şiddet dolu yeni dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar.
Days Gone, 26 Nisan 2019 itibarıyla PlayStation 4 sahipleri için satışa sunuldu. Türkçe altyazı ve menü seçeneği de bulunan oyunun özel ve koleksiyoncu sürümleri de lansman tarihi ile birlikte ilgili teknoloji mağazalarında satışa çıktı.
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