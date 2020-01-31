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Teknoloji
Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Disintegration - Multiplayer açık beta bugün başlıyor

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Disintegration - Multiplayer açık beta bugün başlıyor

Disintegration’n multiplayer açık teknik betası bugün PS4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için hayata geçiyor.

Açık beta bugün (31 Ocak, Cuma) Türkiye saati ile saat 21:00’da başlayıp 2 Şubat Pazar günü Türkiye saati ile 10:59’a kadar sürecek. Oyuncular açık beta boyunca oyunun tam sürümünde de bulunacak 3 heyecan dolu multiplayer modundan ikisini deneme şansını bulacak.

Bu hafta kapalı betaya katıldıysanız açık betaya da aynı uygulama üzerinden giriş yapabileceksiniz. Eğer ilk defa katlım gösterecekseniz size uygun platformdan (Steam, PlayStation ve Xbox Game Store) uygulamayı indirip katlım gerçekleştirebilirsiniz.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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