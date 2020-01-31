Disintegration - Multiplayer açık beta bugün başlıyor

Açık beta bugün (31 Ocak, Cuma) Türkiye saati ile saat 21:00’da başlayıp 2 Şubat Pazar günü Türkiye saati ile 10:59’a kadar sürecek. Oyuncular açık beta boyunca oyunun tam sürümünde de bulunacak 3 heyecan dolu multiplayer modundan ikisini deneme şansını bulacak.

Bu hafta kapalı betaya katıldıysanız açık betaya da aynı uygulama üzerinden giriş yapabileceksiniz. Eğer ilk defa katlım gösterecekseniz size uygun platformdan (Steam, PlayStation ve Xbox Game Store) uygulamayı indirip katlım gerçekleştirebilirsiniz.