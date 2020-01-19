Disintegration için 'kapalı teknik beta' süreci başlıyor

Retrieval; modunda iki yoğun tur boyunca bir oyuncu takımı yer ekibi yardımı ile kargoyu belli noktaya iletmeye çalışırken diğer ekip de korumakla yükümlü olacak. İkinci oyun modu olan Control modunda iki ekip ele geçirme noktalarını istila ederek karşı tarafa üstünlük kurmaya çalışacak. Bunu için oyuncular yer ekiplerinin o bölgeyi tutuğundan emin olmak zorundalar ki bu şekilde puan kazanabilsinler.

Oyuncular oyundaki ekiplerden yedisini oynayabilecekler. Bunların içinde hasar buff’ları veren Tech Noir ya da ufak nükleer bombalar atan Warhedz de dahil olacak. Beta’ların amacı oyundaki istikrarı sağlayarak oyun hakkında oyuncuların geri bildirimlerini öğrenerek bu yıl çıkacak oyunu daha iyi hale getirmek.



Açık beta ise 31 Ocak’tan itibaren 1 Şubat’a kadar PS4, Xbox One ve PC üzerinden devam edecek. Her iki beta da oyunculara üç çılgın multiplayer oyun modundan ikisini deneme imkanı sunulacak.