MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDisintegration için 'kapalı teknik beta' süreci başlıyor
GeriTeknoloji Disintegration için 'kapalı teknik beta' süreci başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 19.01.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Disintegration için 'kapalı teknik beta' süreci başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Disintegration için 'kapalı teknik beta' süreci başlıyor

Halo’nun yaratıcılarından Marcus Lehto’nun stüdyuosu V1 Interactive ile yayıncı Private Division; yeni FPS shooter oyunu Disintegration’ın, kapalı multiplayer teknik betası birkaç hafta içinde PS4, Xbox One ve PC üzerinden başlayacağını duyurdu.

Retrieval; modunda iki yoğun tur boyunca bir oyuncu takımı yer ekibi yardımı ile kargoyu belli noktaya iletmeye çalışırken diğer ekip de korumakla yükümlü olacak. İkinci oyun modu olan Control modunda iki ekip ele geçirme noktalarını istila ederek karşı tarafa üstünlük kurmaya çalışacak. Bunu için oyuncular yer ekiplerinin o bölgeyi tutuğundan emin olmak zorundalar ki bu şekilde puan kazanabilsinler. 

Oyuncular oyundaki ekiplerden yedisini oynayabilecekler. Bunların içinde hasar buff’ları veren Tech Noir ya da ufak nükleer bombalar atan Warhedz de dahil olacak. Beta’ların amacı oyundaki istikrarı sağlayarak oyun hakkında oyuncuların geri bildirimlerini öğrenerek bu yıl çıkacak oyunu daha iyi hale getirmek.

Açık beta ise 31 Ocak’tan itibaren 1 Şubat’a kadar PS4, Xbox One ve PC üzerinden devam edecek. Her iki beta da oyunculara üç çılgın multiplayer oyun modundan ikisini deneme imkanı sunulacak.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle