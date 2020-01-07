DirectX nedir ve nasıl güncellenir?

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DirectX nedir?

DirectX, Microsoft'un özellikle video oyunları için çoklu ortam yazılımlarının uyumlu ve hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlayan bir yazılın programlama (API) arayüzüdür. Oyun programcıları, DirectX kütüphaneleri aracılığıyla tüm bilgisayarlarda çalışan program ve oyunların çalışmasını sağlar. Daha önce Windows ile birlikte sunulmayan DirectX'in kurulum ve güncelleme süreçleri kullanıcı tarafından gerçekleştiriliyordu. Fakat, Windows 8'ten itibaren artık Windows'a eklenmiş durumda.

DirectX güncelleme işlemi nasıl yapılır?

Oyun ve programlar için son derece önemli olan DirectX'in güncelleme işlemi Windows'un sürümüne göre değişiklik gösteriyor. Windows 8'de DirectX'in manuel olarak güncellenemiyor. Bu yüzden, DirectX 11.2 sürümü, Windows 8 ile uyumludur. Gelen bütün güncellemeler için de başlat menüsündeki arama kutucuğundan "Windows Update Ayarları"na gidin. Gelen ekranda " Güncelleştirme ve Kurtarma" seçeneğine tıklayıp Windows Update diyerek güncelleyebilirsiniz.

Windows 10 için ise DirectX güncellemelerini Windows Update ile yapabilirsiniz. Bu sayede her oyun yükleyişinizde tekrar güncelleme yapmanıza ihtiyaç duyulmaz. Bunun için "Ayarlar" menüsünden "Güncelleme ve Güvenlik" seçeneğine gidin. Ardından "Windows Güncelleme"yi seçerek karşınıza gelen "Güncellemeleri Kontrol Et" butonuna tıklayarak güncellemeleri gerçekleştirebilirsiniz.