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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
21.08.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştü

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Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştü

Niğde'de 51 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk (63), gelişen teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün dikiş makinelerine darbe vurduğunu, bu nedenle dikiş makinesi tamirciliğinin de unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldiğini söyledi.

Bir zamanlar gelinlerin ve çeyizlerin vazgeçilmezi olan dikiş makineleri, günümüz teknolojisine yenik düştü. Niğde kent merkezindeki Perşembe Pazarı’nda 51 yıldırÿdikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk, teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün hem dikiş makinelerine hem de dikiş makinesi tamircilerine darbe vurduğunu kaydetti.

Dikiş makinesi tamirine çocuk yaşlarda başladığını ve birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Öztürk, Bu işe başladığım zaman tamir ustası yoktu. Kendimiz makineleri söküp yeniden tamir etmeye çalışarak ustalaştık. Yaklaşık 51 yılda birçok çırak yetiştirdim. Ama şimdilerde yetiştirecek çırak kalmadı. Kimse bu mesleği yapmak istemiyor. El işi diğer meslekler gibi bizim de mesleğimiz teknolojiye yenik düşmek üzere" diye konuştu.

Dükkanında 150-250 yıllık dikiş makineleri de bulunan Öztürk, şunları söyledi: "Bu makineler el ve kolları çevrilerek çalışan makineler. Bu makinelere meraklı olduğum için hurdacılardan topladım. Her hafta bakımlarını ve temizliklerini yapıyorum, onlara gözüm gibi bakıyorum. Önceden annelerimiz, ninelerimiz el işi yapardı. Artık fabrikalar yapıyor, insanlar hazır giyime yöneldi, her şey hazır olarak satın alınıp çeyizlere konuluyor. Artık kimse kendi söküğünü bile dikemez hale geldi. Dikiş makinelerini koleksiyonerler topluyor, dekorasyon amaçlı kullananlar alıyor. Zaman ilerledikçe bunlara ilgi daha da artacak ama o zaman ise yeterince bulunamayacak."

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