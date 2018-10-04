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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

"Dijital tarım" ile hasadı öne çekti

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"Dijital tarım" ile hasadı öne çekti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 bin metrekare alana tam otomasyonlu sera kuran üretici, maliyetleri düşürüp kaliteyi artırdı ve hasada erken başladı.

Edirne'de özel bir işletmede ağız ve diş sağlığı teknikerliği yaparken yaklaşık 5 yıl önce işi bırakan Ersin Durak, memleketi Samsun'a döndü.

Durak, Çarşamba ilçesinde 3 bin metrekare kapalı alanda havalandırması, gübrelemesi ve sulaması dijital olan otomasyonlu sera kurdu. 

Gübreleme ve sulama maliyetleri düşen serada kokopit malzemenin üzerine 7 bin domates fidesi diken Durak, otomasyon sayesinde erken hasada başladı.

Durak, bu yıl 20 ton üretim hedefliyor.

Ersin Durak, kurduğu serada ilaçlama dahil fidelerin beslenmesi ve havalanmasının dijital sistemlerle sağlandığını söyledi.

Sera içinde havalandırma fanlarıyla nem ve ısının kontrol altında tutulduğunu anlatan Durak, "Serada her şey tam otomasyon ile yapılıyor ama ürünlerdeki döllenme bombus arıları ile sağlanıyor. Bizim açımızdan kaliteli ürün almak, ürün kapasitesi ve tonaj çok önemli. Hasat seranın bir bölümünde başladı, diğer kısımlarında ise 15-20 gün içinde başlayacağız. Aralık ayına kadar kaliteli ürünleri pazara sunacağız." dedi.

"Hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak"

Durak, otomasyon sistemi sayesinde maliyetlerin de düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem maliyetimiz düştü hem de kaliteli ve verimli ürün alma imkanına kavuştuk. Otomasyon sistemi doğru ve zamanında sulama, havalandırma ve gübreleme yaptığı için hasadımızı da erkene çekti. Topraksız tarımdaki en büyük avantajımız ise uzun süreli ve kaliteli hasat oldu. Tam otomasyon sistemi dahi olsa farklı farklı kumandaları kullanmak durumundayız. Bundan sonraki hedefimiz tek kumanda ile üretim yapmak."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir de Samsun tarımını farklı boyuta taşımaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Desteklerle tarımı büyütmeye çalışıyoruz. Buradaki üreticimiz bir dekar alanda üretime başladı. Sonra üretimini tam otomasyonlu üç dekar alana çıkardı. Biz de bunun teknolojik yatırımına destek verdik." diye konuştu.

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