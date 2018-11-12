Diablo 4 ne zaman geliyor?
Blizzard'ın efsane oyun serisi Diablo için gözler yeni bir oyunda. Peki Diablo 4 için bir tarih var mı?
Diablo 4 hakkında yeni iddialar oyun dünyasının önemli platformlarından biri olan Kotaku‘dan geldi. Site çok önemli bir Blizzard yetkilisinin yeni Diablo için Blizzcon‘da hazırlık yapıldığını aktardı. İddiaya göre son anda yapılan bir değişikle sadece Diablo Immortal duyuruldu.
Merak edilen ayrıntı ise eğer iddialar doğruysa yeni Diablo konusunda teknik bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığı.
Blizzard kurucu ortağı Allen Adham ise spekülasyonlara cevap vermeyi tercih etmediklerini ancak Blizzcon için herhangi bir duyurunun iptal edilmediğini açıkladı.
Adham, ayrıca farklı Diablo projeleri için ekiplerin çalışmaya devam ettiğini ve doğru zaman geldiğinde bunları duyuracaklarını da ekledi.
Adham‘ın özellikle son söyledikleri Kotaku tarafından ileri sürülen iddiayı doğruluyor gibi. Kısacası Blizzard yeni Diablo oyunu için henüz doğru zamanın gelmediğini düşünüyor olabilir.
Tahminler, Blizzard‘ın E3‘te Diablo 4 tanıtımını yapacağı yönünde. Peki siz ne düşünüyorsunuz, Diablo 4 ne zaman çıkacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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