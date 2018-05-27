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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
27.05.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı?

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Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı?

Google'ın geçtiğimiz haftalarda ilk kez dünyayla paylaştığı Google Duplex'i gördükten sonra yapay zekanın geldiği son nokta beni biraz endişelendirmişti. İnsan sesini ve duruşunu taklit ederek telefonda bir yapay zekayla konuşurken onu insandan ayıramıyor olmak gerçekten de azıcık da olsa korkutmuyor mu sizi? Google, yapay zekayla gerçek insanı telefonda ayırt edebilmemiz için en başta telefon görüşmesi öncesinde sesli uyarıda bile bulunacakmış! Peki ben bunu neden anlatıyorum? Yıl 2018... Bugün yapay zekanın yapabildikleri bile birer mucize gibi. Peki ya 30 yıl sonra? Nasıl bir dünyayla yüz yüze geleceğiz? Yapay zeka hep böyle kalacak değil ya! Robotlar, makine öğrenimi derken aklımız başımızdan gidecek! Ve Android'ler... Yok yok, Google'ın Android'inden bahsetmiyoruz; insan görünümlü robotlar bizim konumuz. İşte bu geleceği bize sinema izler gibi oynattıracak muhteşem bir oyun satışa çıktı geçenlerde. Detroit: Become Human, Android'lerin insan olma mücadelesini anlatıyor; ancak oyunu oynarken gerçekten böyle bir gelecek mi bizi bekliyor diye dehşete düşüyorsunuz.

Bir süredir yapay zekanın insanlık için tehlike mi yoksa büyük bir fırsat mı olacağı konuşuluyor. Elon Musk bir yanda Mark Zuckerberg diğer yanda aykırı fikirler ortaya koyuyor. Ancak bu tartışma nereye giderse gitsin şu bir gerçek ki yapay zeka ve son teknoloji durmadan ilerliyor ve her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Detroit: Become Human ise uzun süredir oyun çılgınlarının beklediği bir oyun. Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı

Daha önce Fahrenheit, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls gibi yapımlarla oyuncuların gönlünü alan David Cage'in başında bulunduğu Quantic Dream'in yeni bir eseri olan oyun bizi 2048 yılına götürüyor. Yani 30 yıl sonrasının dünyasına. Şimdi düşünelim; 30 yıl sonrası için ne hayal ediyoruz? Uçan arabalar mı, her işimizi gören robotlar mı? Nesnelerin interneti ile hemen her şeye saniyesinde erişip bugünün imkanlarının da ötesinde 'şey'leri yapmak mı?

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı


Görüyorsunuz ya; çok şey bekliyoruz gelecekten. Ancak hepsi bizi mutlu eder mi, tartışılır! Detroit: Become Human'ın hikayesi 2048'in Detroit eyaletinde geçiyor. Android gibi bir kavram hayatımıza iyiden iyiye yerleşmiş. Ancak bu Android'ler bugünün telefonlarındaki Android yazılımı anlaşılmasın. İnsan görünümlü robotlardan bahsediyoruz. İnsandan ayıramayacağımız robotlar yani... Büyük bir teknoloji şirketi bu Android'leri üretiyor ve pazarlıyor. Hem de 7-8 bin dolar arasında değişen (yani bugün bir Mac alabileceğiniz fiyatla) satılan Android'lerden bahsediyoruz.

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı


Gidiyorsunuz bir mağazaya, yüzünü gözünü beğenip pazardan meyve alır gibi satın alıyorsunuz. Android'lerin de birçok modeli var, her yeni model eskisini gölgede bırakıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi eski modeller çöp muamelesi gördüğünden ölümle burun buruna geliyor.

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı


Bu Android'ler evleri temizliyor, çamaşır yıkıyor, çocuk bakıyor, marketten alış veriş yapıyor ve hatta seks işçisi olarak dahi kullanılabiliyor. Android'lerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşırken diğer yandan insanoğlu da Android'lerin hayata daha çok dahil olmalarını sindirmeye çalışıyor. Askeriyeye, spor müsabakalarına ve hatta bir gün politikaya dahi atılabilecek Android'lerden bahsediyoruz.

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı


Onları gerçek bir insandan ayırmak neredeyse imkansız. O nedenle Android olanlar üzerinde Android yazılı özel bir giysiyle dolaşmak zorunda. Çöpçüler ve bekçilerin artık hemen hepsi de insan değil Android olmuş durumda. Yani oyunda bazı yerlerde eylemlerle karşılaşacağınızı ve Android'lerin işsizliğe yol açmasından ötürü Android'lere biriken öfkeyi göreceğinizi söyleyebiliriz. 

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı


Oyunun hikayesi ise elinde bir tabanca ve kaldığı ailenin çocuğunu rehin alan bir Android'le başlıyor. Ortada bir sorun olduğu çok açık. Bir Android nasıl olur da bir insanı silahla rehin alabilir? Hani tüm Android'ler emirleri dinliyordu; aksi söz konusu değildi? 'Aykırılar' şeklinde uyarlanan bir kavramla karşılaşıyoruz. Android'lerin emir dinlemeyen ve kendi kafasına göre hareket edenler bu şekilde anılıyor. Peki aykırılar nasıl ortaya çıkıyor? Aykırılık da ne demek? Bir Android'in kendi özgür iradesi olabilir mi? İnsanı karşısına alıp harekete geçebilir mi? Daha doğrusu bir Android tüm bunları neden yapar?

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı


Oyunda bu gibi soruların yanıtlarını arıyoruz. Üç ana karakterimiz var: Biri bu aykırı Android'lerin kaynağını öğrenmeye çalışan ve gelişmiş bir Android olan polis müfettişi Connor; diğeri aykırıların içinde kendini bulan Android Marcus ve çocuk bakıcılığıyla serüvenine başlayıp bambaşka maceralara atılmak zorunda kalan Android Kara.

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı

Oyunda Connor'a hayat veren Bryan Dechart

Yine daha önceki Heavy Rain ve Beyon Two Souls oyunlarında olduğu gibi alacağınız kararlar çok farklı sonuçlara yol açıyor. Yani oyunun mantığı tamamen aynı. Sinema filmi izler gibi oynuyorsunuz; ancak öyle yerlerde kontrol size veriliyor ki bazen daralan sürelerde karar vermek gerçekten de sinir bozucu olabiliyor! 

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı

Oyunda Kara'ya hayat veren Valorie Curry

Oyunun grafikleri için diyecek bir şey zaten yok; gayet başarılı. Kamera açıları yer yer sıkıntı olsa da yine de oyun deneyiminizi baltalamıyor. Karakterler birebir gerçek insanlardan modellendiğinden oyun sizi içine çekiyor ve film gibi izler halde buluyorsunuz kendinizi. 

Detroit: Become Human | Robotlar kölemiz mi özgür birer ırk mı

Oyunda Markus'a hayat veren Jessie Williams

Oyunu birkaç günde bitirerek hüzünlere boğulduğumu söyleyebilirim; aslında 32 bölüm var ama bölümleri öylesine hızlı geçiyorsunuz ki oyunu ne ara bitirdiğinizi fark edemiyorsunuz bile! Ancak oyunun bekleneni fazlasıyla verdiğini ve mutlaka görmeniz gerektiğini söyleyelim.

Detroit: Become Human sadece PlayStation 4 ve 4 Pro'lara özel satışa sunulmuş durumda.

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