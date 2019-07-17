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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.07.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Deneyap teknoloji atölyelerinde ders zili çaldı

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Deneyap teknoloji atölyelerinde ders zili çaldı

Deneyap teknoloji atölyelerinde ilk ders zili çalarken, 12 ilde eş zamanlı başlatılan eğitimlere yazılı ve uygulamalı sınavı geçen bin 920 öğrenci katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nde ilk eğitimler verilmeye başlandı.

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon'da eş zamanlı verilen eğitimlere, yazılı ve uygulamalı sınavı geçen bin 920 öğrenci katıldı.

16 Temmuz'da ders başı yapan öğrenciler, robotik ve kodlamadan, elektronik programlamaya kadar birçok alanda tam gün eğitim alacak. 31 Ağustos'a kadar sürecek dersler, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki grupta tam gün olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimin ilk yılında geleceğin teknoloji yıldızlarına tasarım ve üretim, robotik ve kodlama ile elektronik programlama konularında temel eğitim verilecek. Söz konusu temel eğitimin ardından siber güvenlik, enerji teknolojileri, yazılım teknolojileri (nesnelerin interneti, mobil uygulama), havacılık ve uzay, malzeme, yapay zeka eğitimlerine geçilecek.

Üç alanda eğitim alarak uzmanlaşacak gençler, her ders dönemi sonunda bir proje geliştirecek. Öğrenciler takımlar halinde, ikinci yılın sonunda belirledikleri proje fikrini hayata geçirmek için çalışacak.

Proje ekipleri ihtiyaç duydukları sıklıkta, atölyelerde proje toplantıları yapabilecek. Eğitim danışmanları eşliğinde eğitimin 3'üncü yılında çalışılacak proje fikri belirlenecek. Atölyelerin 3'üncü yılında dersler sınıf ortamında verilmeyecek. Üç yıllık eğitimin ardından geliştirilen projeler özel bir etkinlikte sunulacak.

Milli teknoloji hamlesinin itici gücü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde deneyap atölyeleri kurulacak.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan atölyeler, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirecek.

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak deneyap atölyeleri, gençleri, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

2020 sonunda tüm Türkiye'de

Deneyap eğitim modeli, iki ayrı yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, üretken düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı.

Atölyelerde, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor.

Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.

İlk etapta 12 ilde hayata geçirilen atölyelere 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerinin isimleri verildi. Diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak ve 2020 sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşacak.

Uygulamalı sınav

Deneyap'ın ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart'ta yapıldı. Yazılı sınavı başarıyla geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, 5 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dahilinde anlattı.

Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.

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