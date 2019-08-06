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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Dell Technologies META Bölgesine Rusya'yı ekledi

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Dell Technologies META Bölgesine Rusya'yı ekledi

Dell Technologies; Orta Doğu, Türkiye, Afrika (META) bölgesini, Rusya'yı da içine alacak şekilde genişlettiğini açıkladı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesindeki pazarların Dell Technologies’in bakış açısına göre benzer ihtiyaçları ve müşteri talepleri olmasından dolayı Rusya META bölgesinde dijital açıdan gelişmiş pazarlar arasına dahil edildi.

Böylece yeni oluşan Orta Doğu, Rusya, Afrika ve Türkiye (MERAT) Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcı Mohammed Amin olurken, Rusya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Boris Shcherbakov yerel iş faaliyetlerini yönetmeye devam edecek ve Mohammed Amin'e bağlı çalışacak. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyo-ekonomik büyümede önemli bir etken olmaya devam ettiği için Rusya hem kamu hem de endüstri alanlarında ulusal dijitalleşme gündemine hız veriyor ve Dell Technologies için önemli bir büyüyen pazar olmayı sürdürüyor. Dijital olgunluk eğrisini yükseltme ihtiyacı ile yeni dünyada rekabet etme ihtiyacının bir araya gelmesiyle birlikte, Rusya'daki şirketler de çoklu bulut, nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka (AI) ve güvenlik gibi teknolojilerle işlerini dönüştürmek için planlanmış hamleler yapıyor ve bu teknolojiler Dell Technologies'in kapsamlı ve uçtan uça çözümler portföyü sunduğu segmentler arasında yer alıyor. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dell Technologies, Ticari Faaliyetler EMEA Bölgesi Başkanı Aongus Hegarty, “META bölgesindeki faaliyetlerimizin Rusya pazarını içine alacak şekilde genişletilmesiyle birlikte, bu önemli ülkeye daha fazla odaklanmanın ve oradaki müşterilerimize daha iyi hizmet etmenin yollarını arıyoruz.Mohammed Amin'in güçlü liderliği altında, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yeni ilişkiler kurup yeni başarılar elde etmek için sabırsızlanıyoruz. Ve elbette Rusya'da Boris Shcherbakov’in uzmanlığından faydalanmaya devam ederek yeni fırsatları açığa çıkaracağımızdan ve bu ivmeyi daha da artıracağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi. 

Dell Technologies Orta Doğu, Rusya, Afrika, Türkiye (MERAT) Bölgesinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohamed Amin ise şu açıklamada bulundu: “Rusya büyük potansiyele sahip bir pazar ve önümüzdeki yıllarda devrim niteliğindeki teknolojileri benimseme sürecini önemli ölçüde hızlandırmaya hazırlanıyor. Bu META bölgesinde gördüğümüz eğilimlerle de yakından bağlantılı. Dolayısıyla, bu değişiklik, büyüme stratejimizi ve Rusya'ya yönelik yol haritamızı genişletmemize olanak sağlayacaktır. META bölgesi içerisinde, bir taraftan kapsamlı deneyimler elde ederken ve yıllık bazda iki basamaklı büyüme oranları yakalarken, diğer yandan da dijital stratejilerini hayata geçirmek için çıktıkları yolda şirketlerin güvenilir iş ortakları olduk.”

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