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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.09.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Deepfake nedir? Deepfake teknolojisi nasıl çalışıyor?

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Deepfake nedir? Deepfake teknolojisi nasıl çalışıyor?

İnternet dünyasının korkulu rüyası haline gelen deepfake gündemdeki yerini koruyor. Özellikle son zamanlarda yaygınlaşan popüler uygulamalarla beraber, deepfake teknolojisi tehlikesi de artmaya başladı. Peki, deepfake nedir? Deepfake teknolojisi nasıl çalışıyor? İşte, deepfake tehlikeleri ve deepfake teknolojisi ile ilgili merak edilen bilgiler.

Yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, sahte videolar üretilmesine olanak sağlayan deepfake aynı zamanda videodaki konuşmayı değiştirip düzenleyebiliyor. Deepfake videosu hazırlayanlar, genellikle ünlüleri hedef alıyor. İşte, deepfake hakkında bilgiler.

DEEPFAKE NEDİR?

Kelime anlamı ‘derin sahte’ olan bu akım, sahte pornoları ünlülerinmiş gibi göstererek sanal aleme yüklüyor. Yeni yazılan bir bilgisayar programı ile hazırlanan videolar, tıpkı ünlü insanların pornoları gibi gerçekçi olabiliyor. DeepFake sistem bu zamana kadar birçok ünlüyü mağdur etti hatta etmeye devam ediyor. Sanal ortamda fotoğraf ya da video paylaşırken iki kere düşünmenizi tavsiye ederiz. DeepFake ile pornosu hazırlanan ünlüler arasında Emma Watson, Natalie Portman, Ivana Trump, Kate Middleton, Adriana Grande, Natalie Dormer gibi popüler isimler yer alıyor.

Bu kadar kolay hazırlanan filmler sadece ünlüler için değil bizim için bile tehdit oluşturuyor.

DEEPFAKE NASIL ÇALIŞIYOR?

Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış ya da fotoğrafı ortaya atılan herhangi birinin yüzü uygunsuz içerikte yer alan kişinin yüzüne monte edilebiliyor. Dünya’yı korkutan bu videoların son dönemde daha güçlü ve daha kolay kullanılır ve ulaşılabilir hale gelirken kurum ve şirketlerin bu gelişmeye hazırlıksız yakalanması dikkat çekti. Makine öğrenimi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte pornografik görüntülere başka birinin yüzünü monte etmek korkutucu derecede kolaylaştı.

ÜNLÜLER HEDEFTE

"Deepfake" videoları hazırlayanlar özellikle ünlüleri hedef alıyor. 'Deepfake' videolar hazırlayan topluluklar arasında Emma Watson ve Natalie Portman en popüler iki ünlü. Fakat onların dışında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Kate Middleton gibi kadınlar da kullanılıyor. Wonder Woman'ı oynayan Gal Gadot'un yüzünün kullanıldığı video ise bu teknolojinin imkanlarını gösteren ilk videolardan biri olmuştu.

 

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