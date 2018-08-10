Deadpool, MARVEL Future Fight oyununa katıldı
MARVEL Future Fight oyunundaki güncellemeyle birlikte X-Force karakterleri Deadpool, Psylocke, Domino, Fantomex ve Stryfe, kostümleri ve içerikleri oyuna eklendi.
Netmarble ,mobil cihazlar için ürettikleri aksiyon RPG oyunu MARVEL Future Fight'a yeni X-Force içeriklerinin eklendiğini ve anti kahraman Deadpool'un katıldığını açıkladı. 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Android ve iOS cihazlarda geçerli olacak güncelleme ile oyuna Deadpool, Psylocke, Domino, Fantomex ve Stryfe karakterleri ile Cable ve Colossus için iki yeni X-Force kostümü geliyor.
Ayrıca oyuna X-Force ve Deadpool temalı bir Epik Görev geliyor. Oyuncular göreve başladıkları anda Deadpool'u elde edecekler ve Epik Görev'de ilerledikçe Deadpool'u güçlendirecekler.
Oyuncular ayrıca bu son güncelleme ile Kategori-3 güçlendirmelere ve Deadpool için yeni nihai yeteneklere kavuşacaklar. Ek olarak, güncellemeyi ve Marvel Stüdyoları'nın 10. Yıldönümünü kutlamak için çeşitli etkinlikler de eklendi. Oyuncular 6 adet 6-Yıldız karaktere, Giriş Yapma Takvimi'nden Kategori-2 Yükseltme Biletlerine sahip olabilecekler ve etkinlik görevi nişanlarını takas ederek Deadool'u geliştirmek için eşyalar alabilecekler.
MARVEL Future Fight, kısa bir süre önce 3. yılını kutladı ve dünyanın her yerinde 86 milyon oyuncusu için özel oyun içi etkinlikler düzenledi. Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir.
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