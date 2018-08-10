Deadpool, MARVEL Future Fight oyununa katıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
10.08.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Deadpool, MARVEL Future Fight oyununa katıldı

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Deadpool, MARVEL Future Fight oyununa katıldı

MARVEL Future Fight oyunundaki güncellemeyle birlikte X-Force karakterleri Deadpool, Psylocke, Domino, Fantomex ve Stryfe, kostümleri ve içerikleri oyuna eklendi.

Netmarble ,mobil cihazlar için ürettikleri aksiyon RPG oyunu MARVEL Future Fight'a yeni X-Force içeriklerinin eklendiğini ve anti kahraman Deadpool'un katıldığını açıkladı. 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Android ve iOS cihazlarda geçerli olacak güncelleme ile oyuna Deadpool, Psylocke, Domino, Fantomex ve Stryfe karakterleri ile Cable ve Colossus için iki yeni X-Force kostümü geliyor. 

Ayrıca oyuna X-Force ve Deadpool temalı bir Epik Görev geliyor. Oyuncular göreve başladıkları anda Deadpool'u elde edecekler ve Epik Görev'de ilerledikçe Deadpool'u güçlendirecekler. 

Oyuncular ayrıca bu son güncelleme ile Kategori-3 güçlendirmelere ve Deadpool için yeni nihai yeteneklere kavuşacaklar. Ek olarak, güncellemeyi ve Marvel Stüdyoları'nın 10. Yıldönümünü kutlamak için çeşitli etkinlikler de eklendi. Oyuncular 6 adet 6-Yıldız karaktere, Giriş Yapma Takvimi'nden Kategori-2 Yükseltme Biletlerine sahip olabilecekler ve etkinlik görevi nişanlarını takas ederek Deadool'u geliştirmek için eşyalar alabilecekler. 

MARVEL Future Fight, kısa bir süre önce 3. yılını kutladı ve dünyanın her yerinde 86 milyon oyuncusu için özel oyun içi etkinlikler düzenledi. Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir.

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