DC, filmlerini tek çatı altında birleştiriyor! İşte karşınızda DC Universe
DC; yeni projesi dahilinde bir abonelik sistemi oluşturarak, en eski resmi DC çizgi romanının dijital bir kopyasından kimsenin görmediği yeni içeriklere kadar DC dünyasının tüm geçmişini ve geleceğini kullanıcılarının huzuruna sunmaya hazırlanıyor.
DC, yeni projesinde milyonlarca çizgi roman hayranına DC Universe ismi ile abonelik hizmeti sunmaya hazırlanıyor. DC’nin geçmişte ürettiği tüm arşivlere ulaşılabilecek olan bu proje kapsamında sayısız çizgi roman’dan hiç görmediğimiz yeni içeriklere kadar her türlü materyale ulaşmak mümkün olacak. Abonelere özel yeni videolar, filmler ve ürünlerin de ulaşılabilir olacağı projenin fiyatlandırma anlamında nasıl bir yaklaşıma gireceği henüz tam olarak bilinmiyor.
Eski ve yeni içerikleri tek çatıda buluşturarak adeta bir DC ansiklopedisine dönüşecek uygulama; iOS, Android, Apple TV, Andriod TV ve kendi web sitesinde hizmet verecek.
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