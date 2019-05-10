D-Smart, MediaTek teknolojisi Kullanacak
Dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart, dünya çapında yıllık bazda 1,5 milyar ağ bağlantılı cihaza güç veren işlemcileri geliştiren MediaTek ile iş birliği yapıyor. MediaTek teknolojisi, D-Smart’ın VDSL modem cihazlarında kullanacak.
D-Smart, VDSL modem cihazlarında daha ileri düzey bağlantı kalitesi için MediaTek teknolojisi kullanacak. MediaTek tarafından geliştirilen ve daha güçlü WiFi ve VDSL bağlantı kalitesi için dünyanın önde gelen servis sağlayıcı operatör firmaları tarafından tercih edilen MediaTek/Econet çözümleri, 2019 yılı Mayıs ayı itibarı ile D-Smart VDSL cihazlarında kullanıma girecek.
MediaTek ve genişbant bağlantı konusunda uzmanlaşmış alt şirketi Econet tarafından üretilen çözümler sayesinde D-Smart, tüketicilere daha güçlü bağlantı cihazlarını sunacak.
MediaTek’in kendi alanına küresel bir lider olarak, dünyanın dört bir yanında milyarlarca cihaz bağlantısı sağladığını belirten MediaTek Türkiye Satış Direktörü Sezer Şenol “Dünya çapında farklı pazarlarda kendini gösteren mobil trendler birbiriyle benzerlik içerisinde. Dünyada ve Türkiye’de teknoloji şirketleriyle iş birliği yapıyoruz ve tüketicilere, onların beklentilerini uygun fiyatlarla karşılayan ürünler sunulmasına yardımcı oluyoruz. Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart’la gerçekleştirdiğimiz iş birliği, daha ileri düzey WiFi ve VDSL bağlantı kalitesi sunarak tüketicilere fayda sağlayacak ve bilgi toplumuna geçiş sürecine katkıda bulunacak” dedi.
D-Smart Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Direktörü Özgür Güler de, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Bu iş birliğinin de gücüyle, yurt çapında müşterilerimize daha da iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz.”
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