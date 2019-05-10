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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

D-Smart, MediaTek teknolojisi Kullanacak

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D-Smart, MediaTek teknolojisi Kullanacak

Dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart, dünya çapında yıllık bazda 1,5 milyar ağ bağlantılı cihaza güç veren işlemcileri geliştiren MediaTek ile iş birliği yapıyor. MediaTek teknolojisi, D-Smart’ın VDSL modem cihazlarında kullanacak.

D-Smart, VDSL modem cihazlarında daha ileri düzey bağlantı kalitesi için MediaTek teknolojisi kullanacak. MediaTek tarafından geliştirilen ve daha güçlü WiFi ve VDSL bağlantı kalitesi için dünyanın önde gelen servis sağlayıcı operatör firmaları tarafından tercih edilen MediaTek/Econet çözümleri, 2019 yılı Mayıs ayı itibarı ile D-Smart VDSL cihazlarında kullanıma girecek.

MediaTek ve genişbant bağlantı konusunda uzmanlaşmış alt şirketi Econet tarafından üretilen çözümler sayesinde D-Smart, tüketicilere daha güçlü bağlantı cihazlarını sunacak.

MediaTek’in kendi alanına küresel bir lider olarak, dünyanın dört bir yanında milyarlarca cihaz bağlantısı sağladığını belirten MediaTek Türkiye Satış Direktörü Sezer Şenol “Dünya çapında farklı pazarlarda kendini gösteren mobil trendler birbiriyle benzerlik içerisinde. Dünyada ve Türkiye’de teknoloji şirketleriyle iş birliği yapıyoruz ve tüketicilere, onların beklentilerini uygun fiyatlarla karşılayan ürünler sunulmasına yardımcı oluyoruz. Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart’la gerçekleştirdiğimiz iş birliği, daha ileri düzey WiFi ve VDSL bağlantı kalitesi sunarak tüketicilere fayda sağlayacak ve bilgi toplumuna geçiş sürecine katkıda bulunacak” dedi.

D-Smart Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Direktörü Özgür Güler de, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Bu iş birliğinin de gücüyle, yurt çapında müşterilerimize daha da iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz.”

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