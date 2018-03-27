Crytek, GDC 2018'de CRYENGINE 5.5'i duyurdu

Crytek'ten yapılan açıklamaya göre, Crytek, kendi geliştirdiği oyun motoru CRYENGINE’in en yeni sürümünü tanıttı. Yeni sürüm ile birlikte CRYENGINE için bir dizi geliştirme, iyileştirme, yeni öğrenim imkanları ve kaynak koduna tam erişimin yanı sıra yüzde 5 kar payı tabanlı bir gelir modeli de geldi.

Artık dünyanın dört bir yanından oyun geliştiriciler, CRYENGINE'de tam, sınırsız ve kolay erişime ve ünlü oyun motorunda uzmanlaşma fırsatına sahip.

"CRYENGINE V" kullanarak oyun geliştirenler bu zamana kadarki en hızlı ve en kolay geliştirme deneyimini yaşayacak. Kar payı ücretlendirmesi ise yalnızca 5 bin doların üzerinde gelir elde eden projelerden alınacak. Özelleşmiş müşteri destek paketleri ve telif hakkı satın alımları için ise işletme çözümleri sunulabilecek.

Şu anda CRYENGINE 5.0-5.4 ile çalışan geliştiriciler, mevcut sürümde kalmaları ve editör kaynak koduna erişimden faydalanmak istememeleri koşuluyla lisans muafiyeti için başvurabilecek.

CRYENGINE Sertifika Programı

CRYENGINE 5.5'in piyasaya sürülmesi ile 260'ın üzerinde iyileştirme, düzeltme ve yeniliğe ek olarak, CRYENGINE ekosistemine yeni bir CRYENGINE Sertifika Programı da eklendi.

Program temel oyun geliştirme disiplinlerini içeren 3 ana bölüm içerecek. Teknik Artist Sertifikası, dijital görsel sanatlar alanında yetkinliği tanımlarken, Tasarımcı Sertifikası editör kullanımındaki uzmanlığı ödüllendirecek, Programcı Sertifikası ise oyun motoru ve editör kod temellerindeki temel yazılım geliştirme bilgilerini sınayacak.

Crytek, CRYENGINE Sertifikasyon Programı'nın yanı sıra kullanıcıların CRYENGINE'de çalışmaya daha hızlı uyum sağlamaları için yeni bir dokümantasyon yapısı ve adım adım eğitimler sunuyor.

CRYENGINE Ürün Müdürü Collin Bishop, yeni sürüme ilişkin değerlendirmesinde, CRYENGINE 5.5'te odaklarının editör araç seti ve motor kod tabanı ile kullanılabilirliği artırmak ve kullanıcıların hızlı uyum sağlaması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni CRYENGINE Sertifika Programı, güncellenen dokümantasyon ve yeni editör kaynak kodu sayesinde dünyanın her yerinden oyun geliştiriciler, her boyutta ekibe uygun ücretlendirme modeliyle CRYENGINE araç setini hız kesmeden kullanabilecekler. Ayrıca, önceden oyun motoru bilgisi olmaksızın, CRYENGINE'de bitmiş bir oyunun sıfırdan nasıl oluşturulabileceğini hızlıca öğreten Flappy Boid adlı yeni bir alıştırma projesi sunarak CRYENGINE'in gücünü herkesin kullanımına açmayı hedefliyoruz."