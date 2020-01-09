Counter Strike Global Offensive (CS:Go) sistem gereksinimleri nelerdir?
Son dönemlerin en popüler oyunlarından biri olan Counter Strike Global Offensive (CS:Go), zorlu aşamaları ile oyun meraklıları için daha keyifli ve çekici hale geliyor. İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen oyunun çeşitli modları bulunuyor. Rütbe sisteminin de oyuna dahil edilmesiyle daha da keyifli bir hal alan Counter Strike Global Offensive'e (CS:Go) başlamayı düşünüyorsanız, bilgisayarınız bazı sistem gereksinimlerine sahip olmalı. Peki, Counter Strike Global Offensive (CS:Go) sistem gereksinimleri nelerdir?
Oyunu rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız ilk olarak sorunsuz bir internet bağlantısı gereklidir. Ayrıca donanım sisteminizin yeterli olması da diğer önemli bir unsur. Bunun için Counter Strike Global Offensive (CS:Go) sistem gereksinimlerini sizin için derledik.
Windows için:
İşletim Sistemi: Windows 10/8/7/Vista/XP
İşlemci Intel: Pentium Dual Core E5700 3GHz
İşlemci AMD: Phenom 8750 Triple-Core
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı Nvidia: (1 GB) GeForce GT 630
Ekran Kartı AMD: (1 GB) Radeon HD 6670
DirectX: DX 9.0
Depolama Alanı: 8 GB
MacOS için:
İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 ve üzeri
İşlemci: Intel Core Duo (minimum 2.0 GHz) Processor
Bellek: 4GB Ram
DirectX Sürüm: Direct X9.0 ve üzeri
Ekran Kartı: NVidia GeForce 8600/9600GT veya AMD Radeon HD 2600/3600
Depolama: 15 GB
SteamOS + Linux için:
İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04
İşlemci: Intel 64-bit Dual core işlemci veya AMD at 2.8 GHz
Bellek: En az 4GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600 GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600
Grafik Sürücüsü: nVidia 310 yada AMD 12.11
Depolama: 15 GB
Ses Kartı: OpenAL ile uyumlu
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