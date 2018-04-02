İnceleme: Colony Quest: Last Hope

Oyunda gezegenlerde koloni oluşturuyoruz. Bu koloniyi oluştururken karşımıza birçok düşman çıkıyor. Kule kurma mantığı ile ilerleyen oyunda 6 adet kurabileceğiniz yapı bulunuyor. Bu yapılardan ilki kolonizi korumak için Plasma Turret isimli bir silah. Bu silahı kurmak için 200 molecule ve 10 enerjiye ihtiyacınız var. Silahı geliştirmek isterseniz 250 molecule'e daha ihtiyacınız olacak. Silahı geliştirdiğiniz de daha seri atışlar yapabiliyor. Plasma Turret, atış yapmak için her atışta 5 plasma'ya ihtiyaç duyuyor.

Diğer kurabileceğiniz yapı ise Moleculer Miner. Adından da anlaşıldığı gibi bu yapı size molecule sağlıyor. Saniyede 25 molecule sağlayan bu yapıyı kurmak için 200 molecule ve 10 enerjiye ihtiyacınız var. Bu yapı çalışmak için saniyede 5 nutreint'e ihtiyaç duyuyor. Bu yapıyı geliştirmek için ise 250 molecule'e ihtiyacınız var. Ayrıca Moleculer Miner'ı geliştirdiğiniz de artık size saniyede 50 molecul sağlıyor.

3. kurabileceğiniz yapı ise Plasma Enjector. Bu yapı silahınızın atış yapmak için gerekli Plasma'yı çıkarıyor. Plasma Enjector'ü kurmak için 200 molecule ve 10 enerjiye ihtiyacınız var. Plasma Enjector size saniyede 15 plasma sağlar ve 5 molecule harcar. Ayrıca bu yapıyı 250 molecul verip geliştirdiğiniz de artık size saniyede 40 Plasma sağlıyor.

Bu kulelerin hepsi için enerjiye ihtiyacınız var. Bu enerjiyi sağlayacağınız yer ise Soloar Energy kulesi. 250 molecule vererek bu kuleyi kurabiliyorsunuz. Bu kule size 30 energy sağlıyor ve saniyede 5 molecule harcıyor. Kuleyi geliştirmek için 250 molecule'e ihtiyacınız olacak. Geliştirdiğiniz de ise size 50 enerji daha sağlıyor. Yani toplamda 80 enerji sağlıyor.

Son olarak insanların gelmesinden önce yapacağımız kule ise Nutrient Farm kulesi. İsminden de anlaşıldığı gibi size yemek sağlıyor. Bu yemekleri Moleculer Mıner ve birazdan anlatacağım Colonıst Cabın harcıyor. Bu kuleyi kurmak için 200 molecule'ünüzün olması gerekiyor. Nutrein Farm size saniyede 20 nutrein sağlıyor ve 5 molecule harcıyor.

Şimdi geldik insanların yaşayacağı yere. Colonıst Cabın isimli bu kulede insanlar yaşıyor. Kuleyi kurmak için 250 molecule ve 5 enerjiye ihtiyacınız var. Yukarıda da belirttiğim gibi bu kule saniyede 10 nutrein harcıyor ve 5 saniyede 1 colonist çağırıyor. Bu kuleyi 250 molecul karşılığında geliştirdiğiniz de ise 5 saniyede 2 insan çağırıyor.

Oyunda bulunan kuleler bu kadar. Oyun her bölümün başında size ne kadar insan kapasiteli bir yer yapacağınızı söylüyor. Bu insanları roketi patlatmadan çağırabilirseniz bölümü kazanmış oluyorsunuz.