Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>İnceleme: Colony Quest: Last Hope

    İnceleme: Colony Quest: Last Hope

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Colony Quest: Last Hope uzayda geçen bir strateji oyunu. Farklı grafikleri ile dikkat çeken oyun sadece Android'de bulunuyor.

    Oyunda gezegenlerde koloni oluşturuyoruz. Bu koloniyi oluştururken karşımıza birçok düşman çıkıyor. Kule kurma mantığı ile ilerleyen oyunda 6 adet kurabileceğiniz yapı bulunuyor. Bu yapılardan ilki kolonizi korumak için Plasma Turret isimli bir silah. Bu silahı kurmak için 200 molecule ve 10 enerjiye ihtiyacınız var. Silahı geliştirmek isterseniz 250 molecule'e daha ihtiyacınız olacak. Silahı geliştirdiğiniz de daha seri atışlar yapabiliyor. Plasma Turret, atış yapmak için her atışta 5 plasma'ya ihtiyaç duyuyor. 

    İnceleme: Colony Quest: Last Hope

    Diğer kurabileceğiniz yapı ise Moleculer Miner. Adından da anlaşıldığı gibi bu yapı size molecule sağlıyor. Saniyede 25 molecule sağlayan bu yapıyı kurmak için 200 molecule ve 10 enerjiye ihtiyacınız var. Bu yapı çalışmak için saniyede 5 nutreint'e ihtiyaç duyuyor. Bu yapıyı geliştirmek için ise 250 molecule'e ihtiyacınız var. Ayrıca Moleculer Miner'ı geliştirdiğiniz de artık size saniyede 50 molecul sağlıyor.

    3. kurabileceğiniz yapı ise Plasma Enjector. Bu yapı silahınızın atış yapmak için gerekli Plasma'yı çıkarıyor. Plasma Enjector'ü kurmak için 200 molecule ve 10 enerjiye ihtiyacınız var. Plasma Enjector size saniyede 15 plasma sağlar ve 5 molecule harcar. Ayrıca bu yapıyı 250 molecul verip geliştirdiğiniz de artık size saniyede 40 Plasma sağlıyor. 

    İnceleme: Colony Quest: Last Hope

    Bu kulelerin hepsi için enerjiye ihtiyacınız var. Bu enerjiyi sağlayacağınız yer ise Soloar Energy kulesi. 250 molecule vererek bu kuleyi kurabiliyorsunuz. Bu kule size 30 energy sağlıyor ve saniyede 5 molecule harcıyor. Kuleyi geliştirmek için 250 molecule'e ihtiyacınız olacak. Geliştirdiğiniz de ise size 50 enerji daha sağlıyor. Yani toplamda 80 enerji sağlıyor. 

    Son olarak insanların gelmesinden önce yapacağımız kule ise Nutrient Farm kulesi. İsminden de anlaşıldığı gibi size yemek sağlıyor. Bu yemekleri Moleculer Mıner ve birazdan anlatacağım Colonıst Cabın harcıyor. Bu kuleyi kurmak için 200 molecule'ünüzün olması gerekiyor. Nutrein Farm size saniyede 20 nutrein sağlıyor ve 5 molecule harcıyor. 

    İnceleme: Colony Quest: Last Hope

    Şimdi geldik insanların yaşayacağı yere. Colonıst Cabın isimli bu kulede insanlar yaşıyor. Kuleyi kurmak için 250 molecule ve 5 enerjiye ihtiyacınız var. Yukarıda da belirttiğim gibi bu kule saniyede 10 nutrein harcıyor ve 5 saniyede 1 colonist çağırıyor. Bu kuleyi 250 molecul karşılığında geliştirdiğiniz de ise 5 saniyede 2 insan çağırıyor. 

    Oyunda bulunan kuleler bu kadar. Oyun her bölümün başında size ne kadar insan kapasiteli bir yer yapacağınızı söylüyor. Bu insanları roketi patlatmadan çağırabilirseniz bölümü kazanmış oluyorsunuz. 

    Etiketler: Colony Quest: Last Hope , İnceleme
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri