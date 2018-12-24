Çinli ZTE'den ekranı katlanabilen telefon
Çin'in önde gelen teknoloji üreticilerinden ZTE, gelecek yıl satışa sunmayı planladığı ekranı katlanabilen telefonuyla tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
ZTE, 2019 yılının ekranı katlanabilen telefonların yılı olduğunun farkında ve bu kapsamda kendi ürettiği esnek ekranlı telefonunun üzerinde çalışmasını yoğunlaştırmış durumda. ZTE'nin böyle bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyan en önemli gelişme ise şirketin bu yönde bir patent alması oldu. Şirketin geliştirdiği modelin tasarımını ortaya koyan patent, gerçekçi bir gövde yapısını karşımıza çıkarıyor.
Henüz konuyla ilgili ZTE tarafından yapılan bir açıklama yok; ancak şirketin iki normal ekranı çerçevesiz bir araya getireceği bu özel telefona parmak zii sensörü de kullanacağı tahmin ediliyor.
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