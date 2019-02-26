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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
26.02.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Çift ekranlı LG V50 ThinQ görücüye çıktı

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Çift ekranlı LG V50 ThinQ görücüye çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni oyuncaklarını görücüye çıkardı. En dikkat çıkan model ise iki ekrana sahip LG V50 ThinQ oldu.

Uzun bir süredir sızıntılara konu olan LG'nin yeni amiral gemisi LG V50 ThinQ sonunda tanıtıldı. Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi kapsamında sahneye çıkan bu telefon özellikle birbirinden ayrıştırılabilen iki ekranı ve 5G desteğiyle çok konuşulacak.  

LG'nin yeni amiral gemisi 6.4 inç büyüklüğünde 3120×1440 piksel çözünürlük sunan bir OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. İkinci ekranı kullanarak aynı anda iki işlem gerçekleştirebileceğiniz V50 ThinQ ile birlikte bir yandan tam ekranda video izlerken diğer yandan alt tarafta internette gezebilirsiniz. Beraberinde gelen 5G desteği sayesinde ise 4G'ye göre 20 kat daha hızlı internet kullanma imkanı bulunuyor.

Çift ekranlı LG V50 ThinQ görücüye çıktı

Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisiden güç alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. microSD kart ile cihazın hafızasını 512 GB’a kadar artırmak mümkün. Ön taraftaki ekran çentiğinin içerisinde 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı kamera bulunuyor Cihazın arka tarafına geçtiğimizde ise üç kamera ile karşı karşıya kalıyoruz.

12 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.5 diyaframlı ana kameraya, 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 telefoto ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte 4000 mAh batarya ile gelen telefonun fiyatıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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