Çiçekler şimdi de AR teknolojisiyle sahibine ulaşıyor

Altyapınızdan biraz bahsedebilir misiniz?



Biz hızlı teslimat yapan çiçek ve hediye platformuyuz. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehirlerin çoğunda tam saat seçerek de sipariş verebilirsiniz, 10.30,12:00, 15:00 gibi. Ortak bir katalogdan seçilen ürünleri tüm Türkiye’de aynı gün içinde gönderebilen başka bir platform yok. Her saatte sipariş verebiliyorsunuz.



Hiç sorun yaşamıyor musunuz? Kaç bayii ile çalışıyorsunuz?



3 kategorimiz var, çiçek, bonnyfood ve hediye.Toplamda 1500 civarında bayimiz var. Sorunlar muhakkak oluyor ama her şey bir sistem üzerinden ilerliyor. O yüzden ciddi bir sorunla karşılaşmıyoruz.



Bayinin elinde istenen çiçek o an yok mesela, bu vitrine nasıl yansıyor?



Bayiinin elinde çiçek ya da herhangi bir malzeme kalmadıysa, sistemden o ürünün stoğunu kapatıyor ve eksik olan tüm ürünler bayinin olduğu bölgeye kapanmış oluyor. O bölgeye bakan 5 tane çiçekçi varsa, geri kalan 4 tane çiçekçide stok olduğundan müşteri bunu hissetmiyor. Arkada çalışan güzel bir algoritma var, siparişin hangi çiçekçiye düşeceği, bayiinin yakınlığıyla ve performansıyla da ilgili.



Türkiye dışında başka ülkelerde de bulunuyor musunuz?



Sekiz ülkede daha var. Meksika, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Portekiz ve Malezya. Türkiye dışında en büyük olduğumuz pazar Meksika.

Yeni bir pazara girmeden önce birtakım araştırmalar yapıyoruz, Google’dan, iş ortaklarımızdan besleniyoruz. O ülkenin ekonomik durumu, internet kullanımı, rakip var mı yok mu gibi şeylere bakarak pazar uygun mu değil mi karar veriyoruz.



Yurtdışındaki markanız LolaFlora. Bu markanın kelime anlamı ne?



Yurtdışıyla daha uyumlu olması için seçtik. İçinde çiçek geçiyor ,akılda kalıcı ve hoş olduğunu düşündük. ÇiçekSepeti ismi zor olabilirdi.



Platformunuzu daha çok erkekler mi kullanıyor?



Yarı yarıya diyebilirim. Çiçek kategorisinde gönderilen kişi, ağırlıklı olarak kadın. Ama BonnyFood ve hediyede kadın-erkek yarı yarıya.



En büyük hedefiniz şu an ne? Başka pazarlara açılmak mı yoksa çiçek-hediye gönderiminin üstüne bir tık daha koymak mı?



Burada sadece çiçek satılıyor algısını değiştirmek istiyoruz. Amaç burayı bir hediye platformu şeklinde değiştirmek… BonnyFood ile bu algı biraz daha oturdu ama hediye tarafında da “bu da burada varmış, girip şuna bakayım” dedirtmek istiyoruz.



Yeni pazarlar açmak aynı zamanda bir risk, bu korkutmuyor mu?



Bizim işimiz tamamen analitik bir iş olduğu için harcadığımız paranın karşılığında ne oluyor, pazarlama kanallarında ne harcadık ne geldi, ölçebiliyorsunuz. Artık müşteriden o geri bildirimi almak da kolay. Zaten birkaç ay geçtikten sonra o pazarın doğru pazar olup olmadığını anlayabiliyorsunuz.



VideoCard uygulaması ne durumda, şu an aktif mi?



Aktif. Uygulama üzerinden sipariş verirken kendi videonuzu çekip yükleyebiliyor ya da hazır videolarınızdan seçim yapabiliyorsunuz. Sipariş teslim olduğunda zarfın içinde gelen bir kart var ya, o kartın üzerinde bir QR kodu oluyor. Ürünü teslim alan kişi ÇiçekSepeti uygulaması üzerinden o kodu okutuyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle sizin için hazırlanan videoyu izleyebiliyorsunuz.



Türkiye genelinde en çok hangi çiçek satıyor?



Gül ve orkide, bazen papatya eklenebiliyor. Bazı çiçekler dönemsel, gül ve orkide tüm sene var. Mesela lisyantus bu aylarda var ve iyi satıyor.



Genelde siparişler nasıl veriliyor, mobil uygulamadan mı masaüstü mü?



Daha çok mobil. Yaklaşık yüzde 70 oranında mobil, yüzde 30 web



Platformunuz en çok hangi saatte kalabalık oluyor?



Genelde 10.00-14.00 arası.



Haftanın günlerine bakarsak?



En yoğun pazartesi, en seyrek hafta sonu.



Mevsimsel olarak?

Eylül-Ekim gibi başlar yoğunluk okulların açılması ile Kasım’da Öğretmenler Günü var, yılbaşı var, hediyenin en zirve yaptığı dönem, Sevgililer Günü Şubat’ta, Kadınlar Günü Mart’ta, bunların hepsi önemli. Yaz aylarında biraz daha sakiniz sadece.