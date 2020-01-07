CES 2020: Lenovo'dan kitap gibi katlanan bilgisayar

Lenovo ThinkPad X1 Fold tanıtıldı. Birbirinden çarpıcı teknolojik ürünlerin sergilendiği CES 2020'de farklı tasarımıyla öne çıkan cihaz, OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen ve 13.3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ThinkPad X1 Fold, 2048x1536 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.



Ekranında LG imzası taşıyan cihazın dokunmatik ekranı klavye olarak kullanılabilirken, ürün gerçek bir Bluetooth klavye aksesuarı ile birlikte geliyor. Bu klavye katlandığında içinde taşınabiliyor. Gücünü Intel’in yeni nesil Core işlemcileriden alan cihaz, buna karşın performans odaklı bir bilgisayar değil. Şirkete yakın kaynakların iddiasıan göre cihaz, ilerleyen dönemde katlanabilir sistemler için hazırlanan bir Windows 10 X‘li bir sürüme de kavuşabilir.



Görüntüsüyle Samsung Galaxy Fold'u fazlasıyla andıran ürün, 2500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



